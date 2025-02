«Nos asustamos porque podía haber alguien»

Lunes, 24 de febrero 2025, 10:46 Comenta Compartir

Franciso y Rufina reconocen que no oyeron cómo se derrumbaba la iglesia de Viguera, que fue su hijo el que les avisó, pero el susto lo tienen en el cuerpo igualmente. Vecinos del pueblo de toda la vida, aseguran que el impacto fue grande porque pensaron en que podía haber alguien bajo los escombros. «Yo me acerqué en cuanto me llamó mi hijo, y allí estaba todo el pueblo. El miedo que hubiera alguien enterrado, pero no. No ha pasado nada», reconoce él.

A pesar de la pena, su expresión es de alivio ya que no ha habido heridos.

