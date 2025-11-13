Quejas por la falta de ambulancia en los Juegos Deportivos, en el Teléfono del Lector de hoy La sección se centra este jueves en las terrazas, la poda de árboles y las denuncias a dueños de perros, entre otros asuntos que interesan a nuestros lectores

La Rioja Jueves, 13 de noviembre 2025, 07:25 Comenta Compartir

Sobre los árboles navideños naturales

Nuestro primer lector de hoy señala que «esto, más que una queja, es un llamamiento» y afirma que está buscando un árbol de Navidad y no quiere plegarse «al mundo artificial». Expone que habló con un amigo forestal, al que le trasladó su preocupación por los árboles naturales y lo poco ecológico que le parece cortar árboles para decorar nuestras casas, pero «¡cuál fue mi sorpresa cuando me respondió: '¡Será por árboles'». Se refería, aclara el lector, a que en nuestros montes hace falta cortar árboles pequeños como parte de las labores de limpieza y aclareo. Así que se pregunta: «En estas fechas, cuando hay mucha gente buscando un árbol de Navidad, y sobran árboles en el monte… ¿por qué no aprovecharlo? ¿Cuánto costaría cortar esos árboles en diciembre y venderlos, por ejemplo, a 20 o 30 euros, para nuestras casas?», plantea el lector.

Conductor que dejó en tierra a un mayor

El siguiente mensaje tiene que ver con un conductor de autobús que, según el lector, «dejó en tierra a un señor mayor, y no es lo malo esa desgraciada hazaña, sino que encima se riese de él».

La poda en el entorno de la Glorieta

Es tiempo de poda y otro vecino se pregunta «si este año por fin se llevará a cabo lo que se lleva pidiendo desde hace tiempo por resultar un peligro, que es rebajar la altura de los plataneros de la Glorieta que ya superan los tejados y que los días de viento doblan sus ramas o si seguiremos esperando a que pase algo para reaccionar».

Sin ambulancia en los Juegos Deportivos

La lectora insiste en que no hay ambulancia o servicio sanitario en ninguna instalación deportiva en la que se disputan los Juegos Deportivos. «El Gobierno de La Rioja me dice que sí tienen una ambulancia los sábados por la mañana, ¿Quién se encarga sábados tarde y domingos?». Y ella destaca que no la hay y que los Juegos Deportivos se desarrollan durante todo el fin de semana.

Descontrol en Bretón

Se refiere la próxima llamada a la calle Bretón de Los Herreros: «Más bares, más sillas, más ruido y más suciedad. A esto se le llama rehabilitar... Un auténtico descontrol. ¿Por curiosidad, puede decir el Ayuntamiento de Logroño cuántos políticos residen en el Casco Antiguo? Digo vivir… es lamentable que el uso del suelo de dominio público se utilice con malas artes. Así, no se hace ciudad», finaliza.

Más información sobre este tema.

Dueña de perros que cumple y la denuncian

Llama desde Alberite una vecina que dice que hay una persona con dos perritos que es de las pocas que lleva su botellita de agua y recoge las cacas. «No hay manera de que la dejen en paz. No hacen más que denunciarla y es la segunda vez que le mandan al Seprona». Ella lo cuenta porque quiere ver «si a alguien se le cae la cara de vergüenza de meterse con la gente que viene a vivir en paz. Habrá gente que sea cochina y que deje todo tirado, pero esta es de las que más recoge».

Rechaza otra rotonda en Vara de Rey

Sobre la anunciada glorieta en Vara de Rey con avenida de España, una vecina de la zona de la estación de autobuses señala que «una rotonda en Gran Vía, otra ahí y otra más arriba solo va a provocar accidentes. En las horas punta podían poner más policías para que se reconduzca un poco el tráfico en vez de esto». Y añade que «una rotonda ahí, en una zona tan estrecha, es una barbaridad». Además, considera que los conductores las trazan muy mal y solo suponen un peligro.

¿Tienes una queja? ¿Una protesta? ¿Un agradecimiento? Contestador: Deja tu mensaje en el 941 279105

Whatsapp: Deja tu texto en el 690 879609, indicando que es para El Teléfono del Lector

La Guindilla Si tu denuncia viene con foto, puedes enviárnosla también al 690 879609, o por correo a digital@diariolarioja.com

... y La Guindilla Puntos de wifi que han acabado tirados entre la maleza

Ampliar

La fotodenuncia de hoy se refiere a los elementos indicadores de zonas de wifi abierta en Logroño. El lector que envía las fotografías pretende mostrar «los diferentes estados» de los mismos. Algunos, quizá por el vandalismo, han acabado tirados entre la maleza mientras otros, como el de ElEspolón, sigue en su lugar. Además, «no se sabe el uso ni el beneficio», concluye.

Las normas de El Teléfono del Lector Para facilitar el mayor número de llamadas, sea breve, claro y conciso en su exposición. El diario respetará el anonimato de los lectores que se dirijan a esta sección, pero será necesario que hagan constar su nombre y número de teléfono de contacto, por si fuera preciso verificar la procedencia de alguna de las llamadas. En ningún caso se publicarán mensajes con descalificaciones hacia terceras personas. La crítica política, a personas e instituciones tiene su espacio concreto en la sección «Cartas a la Directora», en las páginas de Opinión de Diario LA RIOJA.