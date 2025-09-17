LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Haro

La Protectora Asya acusa negligencia institucional en el caso de abandono animal en Morales

Consideran que, de haber actuado con urgencia, podría haberse evitado la muerte de un perro

María Caro

María Caro

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 10:24

La asociación jarrera Asya de Haro denunció la situación de tres perros en un inmueble de la pedanía calceatense de Morales pero, cuando se produjo su rescate, uno de ellos ya había fallecido. «Desde mediados de agosto, los animales de una vivienda en Morales permanecían desatendidos,

según vecinos del lugar -señalan en un comunicado-. Durante todo este tiempo, su supervivencia dependió exclusivamente de la solidaridad de los vecinos, que les proporcionaron agua y comida básica».

Según detallan, las autoridades «fueron avisadas en varias ocasiones, pero no actuaron con la urgencia necesaria». El 14 de septiembre, la Protectora ASYA presentó una denuncia en el cuartel de Haro, informando incluso de la existencia de un animal ya fallecido.

Ese mismo día, una patrulla de la Guardia Civil acudió al lugar, «pero los animales permanecieron

desatendidos hasta el 16 de septiembre, cuando finalmente fueron trasladados al centro de la Comunidad Autónoma en Cañas por el Seprona», relatan en un comunicado.

«Estos hechos constituyen un delito penal de abandono y maltrato animal con resultado de muerte, recogido en el artículo 340 bis del Código Penal, y reflejan una grave negligencia institucional, ya que es obligación de las autoridades garantizar atención inmediata a los animales en situación de desamparo», apuntan.

«A pesar de todo, la historia también muestra lo mejor de la comunidad: gracias a la generosidad de

los vecinos y a la acción de la protectora, los animales sobrevivieron y ahora tienen la oportunidad de recibir cuidados, cariño y un nuevo comienzo en manos de personas responsables. Este caso nos recuerda que, cuando la sociedad se une por los animales, es posible transformar el abandono en esperanza», finalizan.

