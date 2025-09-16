Rescatados dos perros en Morales junto al cadáver de otro

Agentes del Seprona han rescatado esta mañana dos perros de una finca de Morales, en la comarca de Santo Domingo, donde se encontraban abandonados y ... conviviendo con el cadáver de otra perra.

El veterinario de la Comunidad Autónoma Saúl Allarza ha certificado que ambos animales, un bull dog francés macho y una hembra mezcla de pastor belga Mallinois, se encuentran en aparente buen estado gracias a que los vecinos han estado alimentándolos por las ventanas desde hace días.

«Nos hemos encontrado tres animales, uno de ellos muerto. Una hembra mestiza de la raza pitbull, que podía llevar fallecida en torno a una semana -detallaba el veterinario-. El interior está lleno de trastos y suciedad. Los dos animales no están en mal estado de salud y no presentan lesiones, al menos externas». Los perros fueron recogidos por los laceros del Gobierno riojano y han sido trasladados alas instalaciones del centro de protección de Cañas.

La asociación Asya, de Haro, denunció ayer ante la Guardia Civil de Haro el abandono en el que se encontraban estos animales. «Nos avisaron los vecinos, alertados por el olor y que no venía nadie a atenderles. Por la ventana vimos que había una perra muerta y estos días hemos estado alimentándolos como podíamos», explicaba su vicepresidenta, Saray Ayra.

«Creemos que llevan abandonados desde mediados de agosto, que es cuando los vecinos comenzaron a llamarnos. La perra, hace una semana estaba aún viva. Podría haberse evitado», ha asegurado.

Los pocos vecinos que se encontraban en los alrededores han acudido a presenciar el rescate. Entre ellos el alcalde, Agapito Castro, quien ha explicado que los propietarios adquirieron la vivienda y la lonja donde han encontrado los animales a principios del verano. «Había mucho movimiento, venían con bastante gente y más perros. Yo les pedía que se integrasen en el pueblo». La localidad, de 15 habitantes, cuenta con uno de los alcaldes más longevos de La Rioja, con 91 años y 58 en el cargo.