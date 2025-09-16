LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Rescatados dos perros en Morales junto al cadáver de otro

Santo Domingo

Según los vecinos, los propietarios llevan sin acudir desde mediados de agosto

María Caro

María Caro

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:26

Agentes del Seprona han rescatado esta mañana dos perros de una finca de Morales, en la comarca de Santo Domingo, donde se encontraban abandonados y ... conviviendo con el cadáver de otra perra.

