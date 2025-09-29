En libertad sin cargos el conductor del accidente con un ciclista herido en Logroño Tras el suceso ocurrido el jueves, y por el que la víctima fue hospitalizada, el detenido dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas

Diego Marín A. Logroño Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:37 | Actualizado 12:50h.

El conductor que el pasado jueves fue detenido tras un suceso en la calle Duquesa de la Victoria ha sido puesto en libertad sin cargos. La Policía Local de Logroño detuvo al conductor de un vehículo después de que se produjera un accidente con un ciclista cerca de la esquina con la avenida de Colón. La Policía Nacional se hizo cargo de la custodia del detenido y de la investigación del suceso para tratar de dilucidar si hubo intencionalidad en lo ocurrido, después de que el vehículo, un Mercedes de color gris, acabara sobre la acera y derribara un árbol, después de invadir el carril bici a la altura del número 44 de la calle Duquesa de la Victoria. Para ello desde la Jefatura Superior de Policía se trató de recabar testimonios y grabaciones de lo ocurrido.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, el conductor detenido, un vecino de Logroño de mediana edad que dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas, pasó a disposición del Juzgado de Instrucción 2 de Logroño y quedó en libertad sin cargos. El plazo máximo de detención de una persona antes de pasar a disposición judicial y ser puesta en libertad o enviada a prisión es de 72 horas.

Por otra parte, el ciclista herido, de 43 años, fue trasladado al hospital San Pedro de Logroño, donde fue ingresado y, al día siguiente, la Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja permanecía «estable» pero «pendiente de nueva valoración», debido a las diversas contusiones y desgarros sufridos en el accidente. Según informó SOS Rioja, tras recibir varias llamadas que alertaban del accidente, se avisó a la Policía Local y se movilizaron recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud para atender al herido.

Cabe recordar que el lugar del siniestro es muy próximo a la zona en la que el 29 de noviembre de 2023 fue atropellado otro ciclista que murió después de 16 días ingresado en la UCI del hospital San Pedro a causa de un traumatismo grave. Desde entonces se instaló una bicicleta blanca en memoria del ciclista fallecido en el peligroso cruce entre la calle Duquesa de la Victoria y la avenida de Colón.