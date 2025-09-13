Un herido grave en una trifulca en Arrúbal

Sábado, 13 de septiembre 2025, 23:31 Comenta Compartir

Una persona resultó herida de gravedad este sábado por la noche durante una pelea registrada en la localidad de Arrúbal. De acuerdo con las fuentes consultadas, la trifulca se produjo tras concluir un eventii solidario de aficionados a las motos celebrado en el municipio y que incluyó música en vivo, comida y diferentes sorteos.

Cuando terminó y por razones que se desconocen, varias grupos que habían participado en la jornada se enzarzaron en una pelea que enfrentó a varias personas. El enfrentamiento dejó varios heridos, uno de ellos de carácter grave al haber sufrido un corte con un objeto punzante, lo qur obligó a trasladarlo al servicio de urgencias del Hospital San Pedro para ser intervenido.

