LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La organización de la quedada motera se desvincula de los graves sucesos en Arrúbal

'Mesa de Respeto de La Rioja' asegura a través de las redes sociales que «nada de lo ocurrido» el sábado en la pelea entre clubes, «fuera de nuestro evento solidario, tiene relación alguna con la organización y nuestra fiesta benéfica»

Alberto Gil

Alberto Gil

Logroño

Domingo, 14 de septiembre 2025, 19:27

'Mesa de Respeto La Rioja', organizadora de la quedada motera, se ha desvinculado en redes sociales, en concreto en su muro de Facebook, de ... los graves suscesos acontecidos tras la fiesta motera solidaria celebrada en Arrúbal durante la noche del pasado sábado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tres heridos, dos de ellos graves por apuñalamiento, en una pelea entre clubes moteros en Arrúbal
  2. 2

    El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa
  3. 3

    «Nadie ha tenido interés en salvar los empleos»
  4. 4 Logroño exhibe más de un centenar de Seat históricos
  5. 5

    «José nos ha salvado la vida, ese día nos vimos muertos»
  6. 6

    El velo de la izquierda
  7. 7 El pañuelo de San Mateo, también para los bebés
  8. 8 Los Bomberos hallan el cuerpo sin vida de un hombre bajo los escombros de la explosión en un bar en Vallecas
  9. 9 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  10. 10 El Gobierno central revoca 136 licencias a pisos turísticos ilegales en La Rioja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La organización de la quedada motera se desvincula de los graves sucesos en Arrúbal

La organización de la quedada motera se desvincula de los graves sucesos en Arrúbal