La organización de la quedada motera se desvincula de los graves sucesos en Arrúbal

'Mesa de Respeto La Rioja', organizadora de la quedada motera, se ha desvinculado en redes sociales, en concreto en su muro de Facebook, de ... los graves suscesos acontecidos tras la fiesta motera solidaria celebrada en Arrúbal durante la noche del pasado sábado.

Durante ese día, de hecho, se produjo una pelea de moteros que se saldó con tres heridos, dos de ellos graves, que tuvieron que ser intervenidos de urgencia en el Hospital San Pedro y que fueron ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Una tercera persona, también varón, también tuvo que permanecer ingresada, pero en observación.

Al parecer, todo sucedió pasadas las nueve de la noche del sábado, después de la celebración solidaria que acogió la localidad riojana y que organizaba 'Mesa de Respeto de La Rioja'. Según confirmó el alcalde, Rubén Sancho, la jornada «transcurrió con total normalidad, como estaba previsto, y fue después, ya cuando había anochecido, fuera del pueblo y cuando las motos se iban para sus casas, en el Polígono de El Sequero, cuando se produjeron los hechos».

Desde la organización, en cualquier caso, han reiterado que «tras lo sucedido ayer en Arrúbal, nos gustaría comunicaros que nada de lo ocurrido anoche fuera de nuestro evento solidario tiene relación alguna con la organización y nuestra fiesta solidaria», han apuntado en las redes.

Investigación en curso

La fiesta motera tenía un motivo solidario y anunciaba «música en vivo», «ambiente motero», «bar y comida», «sorteos y sorpresas». La recaudación se destinaba a la Asociación Riojana de Esclerosis Múltiple (Ardem) y el alcalde de Arrúbal insistió en que «todo transcurrió con normalidad y estoy convencido de que lo que sucedió luego en el polígono nunca hubiera pasado en el pueblo». «Nos propusieron en su día hacer aquí este encuentro solidario, en favor de Ardem, y dijimos que sí porque era una causa solidaria».

Fuentes de la Guardia Civil que cita la agencia EFE explicaron que aún se investigan las causas de esta reyerta, que estalló cuando los dos grupos de motoristas se enfrentaron a última hora del sábado. Varias patrullas llegaron poco después al lugar de los hechos e identificaron a los implicados, aunque hasta ahora no se han producido detenciones.