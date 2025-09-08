LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Herida una mujer de 54 años en la circunvalación al salirse su vehículo de la vía y chocar contra la mediana

Los Bomberos han sacado a la víctima del vehículo

La Rioja

Lunes, 8 de septiembre 2025, 10:56

Una mujer de 54 años ha resultado herida en un accidente, a las 09.26 horas de la mañana del lunes, al salirse su turismo de la vía y colisionar con la mediana en la circunvalación de Logroño, concremetamente en el kilómetro 10 de la carretera LO-20.

Los Bomberos han sacado a la víctima del interior del vehículo y los recursos sanitarios de emergencia del Servicio Riojano de Salud la han trasladado al Hospital San Pedro tras ser atendida en un primer momento en el lugar del suceso.

Desde el centro coordinador de Emergencias se ha informado también a la Policía Local y a mantenimiento de carreteras Aceinsa.

El accidente ha causado largas colas en la carretera al haberse producido en hora punta.

Arrastrada por su vehículo en Calahorra

Por otra parte, según informa SOS Rioja, una mujer fue trasladada al Hospital de Calahorra, a última hora de la noche del domingo, tras quedar agarrada a un turismo y ser arrastrada unos metros por el mismo.

