Trasladada una mujer al Hospital de Calahorra tras ser arrastrada por un vehículo El suceso se produjo a última hora de la noche del domingo

La Rioja Lunes, 8 de septiembre 2025, 09:59 | Actualizado 10:52h.

Una mujer fue trasladada al Hospital de Calahorra, a última hora de la noche del domingo, tras quedar agarrada a un turismo y ser arrastrada unos metros por el mismo.

La Policía Local la llamó al 112 y desde el centro de coordinación se movilizó a los servicios de Urgencias del Servicio Riojano de Salud.