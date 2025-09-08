LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Trasladada una mujer al Hospital de Calahorra tras ser arrastrada por un vehículo

El suceso se produjo a última hora de la noche del domingo

La Rioja

Lunes, 8 de septiembre 2025, 09:59

Una mujer fue trasladada al Hospital de Calahorra, a última hora de la noche del domingo, tras quedar agarrada a un turismo y ser arrastrada unos metros por el mismo.

La Policía Local la llamó al 112 y desde el centro de coordinación se movilizó a los servicios de Urgencias del Servicio Riojano de Salud.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Águila Solitaria, el moderno eremita
  2. 2

    Vitalia prevé abrir a finales de año su nueva residencia en Logroño con 140 plazas
  3. 3

    «La UD Logroñés va a continuar siempre»
  4. 4

    La SDL encandila en su estreno
  5. 5 Tres días de corte del acceso a Navarrete y Lentiscares desde la A-12
  6. 6

    Innovación amparada en tradición
  7. 7

    Vuelta a clase, ¿con o sin móviles?
  8. 8

    Muere una joven y otras dos resultan heridas tras ser atropelladas por un todoterreno en Ibiza
  9. 9

    El casco antiguo de Calahorra, cuesta arriba y cuesta abajo
  10. 10

    El Seris reduce este año su lista quirúrgica en otro 11,6% pero aún tiene 7.391 pacientes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Trasladada una mujer al Hospital de Calahorra tras ser arrastrada por un vehículo

Trasladada una mujer al Hospital de Calahorra tras ser arrastrada por un vehículo