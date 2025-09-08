Trasladada una mujer al Hospital de Calahorra tras ser arrastrada por un vehículo
El suceso se produjo a última hora de la noche del domingo
La Rioja
Lunes, 8 de septiembre 2025, 09:59
Una mujer fue trasladada al Hospital de Calahorra, a última hora de la noche del domingo, tras quedar agarrada a un turismo y ser arrastrada unos metros por el mismo.
La Policía Local la llamó al 112 y desde el centro de coordinación se movilizó a los servicios de Urgencias del Servicio Riojano de Salud.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.