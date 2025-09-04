Las fiestas de Calahorra dejan 14 detenidos por delitos como violencia de género, tráfico de drogas, lesiones y tentativa de homicidio
La Guardia Civil estableció un operativo que incluyó patrullas terrestres, un helicóptero y controles viales
La Rioja
Jueves, 4 de septiembre 2025, 09:50
El balance del dispositivo extraordinario de la Guardia Civil establecido en Calahorra entre el 25 y el 31 de agosto con motivo de las fiestas refleja un resultado de 14 detenidos por delitos como violencia de género, doméstica, tráfico de drogas, lesiones y tentativa de homicidio. El operativo tuvo como objetivo principal garantizar la seguridad ciudadana y velar por el normal desarrollo de los actos festivos.
En el despliegue participaron efectivos de la USECIC, patrullas de Seguridad Ciudadana y un helicóptero del Instituto Armado, que apoyó la vigilancia desde el aire en las zonas de mayor concentración de público. La labor preventiva y la coordinación con la Policía Local permitieron dar una respuesta rápida ante situaciones de especial gravedad.
Los agentes incautaron sustancias estupefacientes y armas prohibidas. Además, los controles realizados permitieron la recuperación de joyas robadas, un vehículo sustraído y la incautación de 25 kilos de cable de cobre.
Asimismo, los controles intensivos de seguridad vial hicieron posible detectar y sancionar a conductores que circulaban bajo los efectos del alcohol y las drogas.
Balance: incautaciones y sanciones
• 28 incautaciones de sustancias estupefacientes (speed, cocaína, hachís y marihuana).
• 15 infracciones por consumo o tenencia de drogas en la vía pública.
• 4 infracciones por tenencia de objetos prohibidos (llave de pugilato, espray de defensa, navajas y cinco flechas).
• 1 infracción por resistencia y desobediencia.
• 1 infracción por falta de respeto a agentes de la autoridad.
• 1 infracción por negativa a identificarse.
Detenidos e investigados
• 5 detenidos por violencia de género.
• 4 detenidos por violencia doméstica.
• 1 investigado por violencia doméstica.
• 1 detenido por quebrantamiento de orden de alejamiento.
• 1 detenido por tráfico de drogas.
• 1 detenido por tentativa de homicidio.
• 1 detenido por lesiones.
Seguridad vial
• Pruebas de alcoholemia realizadas: 337.
• Positivas: 1 (tasa más alta registrada: 0,46 mg/l).
• Pruebas de detección de drogas: 2.
• Positivas: 1 (sustancias detectadas: anfetamina y metanfetamina).
• Infracciones de tráfico y seguridad vial: 97.
• Por exceso de velocidad: 50.
• Personas detenidas o investigadas: 1, por conducción de un vehículo a motor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción.
