LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las fiestas de Calahorra dejan 14 detenidos por delitos como violencia de género, tráfico de drogas, lesiones y tentativa de homicidio

Las fiestas de Calahorra dejan 14 detenidos por delitos como violencia de género, tráfico de drogas, lesiones y tentativa de homicidio

La Guardia Civil estableció un operativo que incluyó patrullas terrestres, un helicóptero y controles viales

La Rioja

Jueves, 4 de septiembre 2025, 09:50

El balance del dispositivo extraordinario de la Guardia Civil establecido en Calahorra entre el 25 y el 31 de agosto con motivo de las fiestas refleja un resultado de 14 detenidos por delitos como violencia de género, doméstica, tráfico de drogas, lesiones y tentativa de homicidio. El operativo tuvo como objetivo principal garantizar la seguridad ciudadana y velar por el normal desarrollo de los actos festivos.

En el despliegue participaron efectivos de la USECIC, patrullas de Seguridad Ciudadana y un helicóptero del Instituto Armado, que apoyó la vigilancia desde el aire en las zonas de mayor concentración de público. La labor preventiva y la coordinación con la Policía Local permitieron dar una respuesta rápida ante situaciones de especial gravedad.

Imagen de Galeria
Imagen de Galeria
Imagen de Galeria
Imagen de Galeria
Imagen de Galeria

1 /

Los agentes incautaron sustancias estupefacientes y armas prohibidas. Además, los controles realizados permitieron la recuperación de joyas robadas, un vehículo sustraído y la incautación de 25 kilos de cable de cobre.

Asimismo, los controles intensivos de seguridad vial hicieron posible detectar y sancionar a conductores que circulaban bajo los efectos del alcohol y las drogas.

Balance: incautaciones y sanciones

• 28 incautaciones de sustancias estupefacientes (speed, cocaína, hachís y marihuana).

• 15 infracciones por consumo o tenencia de drogas en la vía pública.

• 4 infracciones por tenencia de objetos prohibidos (llave de pugilato, espray de defensa, navajas y cinco flechas).

• 1 infracción por resistencia y desobediencia.

• 1 infracción por falta de respeto a agentes de la autoridad.

• 1 infracción por negativa a identificarse.

Detenidos e investigados

• 5 detenidos por violencia de género.

• 4 detenidos por violencia doméstica.

• 1 investigado por violencia doméstica.

• 1 detenido por quebrantamiento de orden de alejamiento.

• 1 detenido por tráfico de drogas.

• 1 detenido por tentativa de homicidio.

• 1 detenido por lesiones.

Seguridad vial

• Pruebas de alcoholemia realizadas: 337.

• Positivas: 1 (tasa más alta registrada: 0,46 mg/l).

• Pruebas de detección de drogas: 2.

• Positivas: 1 (sustancias detectadas: anfetamina y metanfetamina).

• Infracciones de tráfico y seguridad vial: 97.

• Por exceso de velocidad: 50.

• Personas detenidas o investigadas: 1, por conducción de un vehículo a motor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción.

Publicidad

Top 50
  1. 1 AGE pagará a 79 céntimos el kilo de tinta y a 70 la blanca
  2. 2 Las frases que han desatado las risas en el Parlamento de La Rioja: «Necesitamos bomberos con buena manguera»
  3. 3

    El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja 17 muertos y una veintena de heridos, dos de ellos españoles
  4. 4 Ryanair elimina vuelos de Vitoria, Zaragoza y Santander
  5. 5 Éxito de la apertura de los cines Las Cañas en Viana: largas filas para acceder a las salas
  6. 6 El concierto de Izal sube a los 193.600 euros con IVA y la DJ del cohete serán 12.100 más
  7. 7 La Rioja tendrá entre dos y tres vuelos semanales a Barcelona desde 2026
  8. 8 El domingo, eclipse total de luna en La Rioja: ¿Podremos verlo?
  9. 9 Fermín Labarga, nuevo párroco de Santa Teresita
  10. 10 24 pacientes a la espera de cama, controles cerrados, boxes al límite... Urgencias se colapsa de nuevo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Las fiestas de Calahorra dejan 14 detenidos por delitos como violencia de género, tráfico de drogas, lesiones y tentativa de homicidio