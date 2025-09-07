STAR critica de nuevo las altas temperaturas en el centro asistencial de Albelda Afirma el sindicato que se alcanzaron en la Unidad de Gerontopsiquiatría 30 grados en la zona común de los pasillos y los 35 grados en el comedor y en la sala de Enfermería

El sindicato STAR ha vuelto a criticar, a través de una nota de prensa, la persistencia de «unas temperaturas excesivamente elevadas e inadecuadas para la salud de los trabajadores y residentes» en el centro asistencial Albelda de Iregua.

Censura el sindicato que este sábado «se alcanzaron de nuevo en la Unidad de Gerontopsiquiatría 30 grados en la zona común de los pasillos y los 35 grados en el comedor y en la sala de Enfermería».

Lamenta Star que, pese a sus reiteradas denuncias, la Administración, «aunque ha adoptado algunas medidas, claramente estas no han sido suficientes ni adecuadas para dar solución a este problema».

Afirma el sindicato que no es exclusivo en los meses de verano, «ya que durante el invierno, muchas estancias y habitaciones presentan temperaturas excesivamente bajas, obligando a los usuarios a permanecer con cazadoras».

STAR exige a la Administración una solución «inmediata y definitiva» y pide «que no se sigan 'parcheando' los problemas de climatización, ya que afecta diariamente a la salud y dignidad de los pacientes y de los profesionales que les atienden».

También en junio, el sindicato CSIF reprochó en varias ocasiones las altas temperaturas que sufría el centro en plena ola de calor.

