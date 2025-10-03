LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El último lobo cazado legalmente en La Rioja fue una hembra en febrero de 2020 en Villavelayo durante una batida autorizada. L.R.

Solicitan la recusación de la jueza del caso contra la orden de caza del lobo en La Rioja

La magistrada ya se había inhibido voluntariamente de las otras cuatro causas similares presentadas en el Tribunal Superiorde Justicia

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Viernes, 3 de octubre 2025, 07:33

Comenta

El Fondo para la Protección del Lobo Ibérico (FPLI) ha presentado una recusación judicial contra la magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ... del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. El motivo es solicitar que la juez sea apartada de un caso en el que cree que puede no ser imparcial porque es hermana del jefe de Servicio de Defensa de la Naturaleza, Caza y Pesca del Gobierno de La Rioja. La plataforma FPLI, que engloba a 60 entidades como Ecologistas en Acción en La Rioja, presentó el 9 de julio un recurso contencioso-administrativo contra la orden de caza de La Rioja que permitiría capturar al lobo en la temporada 2025-26 y solicitó la adopción de medidas cautelares para que se suspenda la autorización hasta que se resuelva el recurso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una persecución de película en Cascajos termina con un menor detenido
  2. 2

    El chorizo riojano que le gusta a Arguiñano
  3. 3 Catorce bodegas invertirán en La Rioja 10,7 millones en los próximos dos años
  4. 4 La matrícula del segundo curso en la UR será también gratuita desde este año
  5. 5 La ONCE deja en Logroño un premio de 315.000 euros
  6. 6 Van al juzgado de Calahorra por orden judicial y terminan robando en un despacho
  7. 7

    La mujer que un hospital de Santander dio por muerta
  8. 8 Acampada por Palestina protesta por el asalto de la flotilla y convoca concentraciones hoy en Logroño y Haro
  9. 9 Logroño licita la revisión del PGM por tercera vez en 19 años y espera un nuevo avance a finales de 2026
  10. 10 Las multas por orinar en la calle, en el Teléfono del Lector

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Solicitan la recusación de la jueza del caso contra la orden de caza del lobo en La Rioja

Solicitan la recusación de la jueza del caso contra la orden de caza del lobo en La Rioja