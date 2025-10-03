Solicitan la recusación de la jueza del caso contra la orden de caza del lobo en La Rioja

El Fondo para la Protección del Lobo Ibérico (FPLI) ha presentado una recusación judicial contra la magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ... del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. El motivo es solicitar que la juez sea apartada de un caso en el que cree que puede no ser imparcial porque es hermana del jefe de Servicio de Defensa de la Naturaleza, Caza y Pesca del Gobierno de La Rioja. La plataforma FPLI, que engloba a 60 entidades como Ecologistas en Acción en La Rioja, presentó el 9 de julio un recurso contencioso-administrativo contra la orden de caza de La Rioja que permitiría capturar al lobo en la temporada 2025-26 y solicitó la adopción de medidas cautelares para que se suspenda la autorización hasta que se resuelva el recurso.

Mediante denuncias similares se ha paralizado la caza del lobo en Galicia al considerar que «su puesta en práctica podría afectar a la viabilidad de las poblaciones», aunque otras comunidades como Cantabria no han establecido medidas cautelares y lo ha justificado porque «el interés de los ganaderos por resguardar sus animales y su modo de vida no es un interés menor que deba sacrificarse en aras de una protección ilimitada e incondicional del lobo». En La Rioja, hasta el momento, se han presentado cinco recursos contra la caza del lobo, tanto el del Fondo para la Protección del Lobo Ibérico como los de Ascel, Amigos de la Tierra en La Rioja, WWF y Pacma. El TSJR informa de que los cinco trámites están pendientes de resolución y que no se han dictado medidas cautelares.

El 14 de julio fue admitida a trámite la demanda del FPLI y tres días después se presentó la recusación. El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) ha expuesto a este periódico que la magistrada aún no había tenido acceso al informe para documentarse y poder inhibirse voluntariamente de la causa, como lo ha hecho en los otros cuatro procedimientos similares, y al igual que otros jueces en otros casos, cuando se presentó la recusación y ahora ya no puede hacerlo por iniciativa propia sino que se debe cumplir el trámite para que se resuelva el proceso. Esto provocará el retraso de la resolución del recurso y, si el Ejecutivo regional mantiene su postura, podría suceder que transcurran los cuatro meses de campaña cinegética, que acaba el 6 de febrero, sin que se resuelva el proceso judicial. Desde el TSJR se insiste en que la magistrada no había tenido tiempo de solicitar la información sobre el caso y, por tanto, no tenía conocimiento alguno de la documentación en la que estaría relacionado su familiar, motivo por el que se hubiera inhibido por decisión propia.

Ampliar Lobo atropellado en la carretera LR-232 de acceso a Brieva de Cameros. Ayto. de Brieva

El Gobierno no autoriza

El pasado 1 de octubre comenzó el periodo de la temporada de caza mayor en La Rioja en la que el Gobierno de La Rioja había anunciado que autorizaría la captura del lobo, pero, de momento, informa de que no lo permitirá porque «se está a la espera del pronunciamiento del TSJR, que admitió a trámite la petición de medidas cautelares y varios recursos en contra». La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente añade que «estas medidas pueden ser o no aceptadas», por lo que no dicta actos administrativos relacionados con las previsiones que los demandantes entienden deben ser objeto de suspensión. El último lobo cazado legalmente en La Rioja fue en 2020 en Villavelayo.