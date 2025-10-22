El Seris admite «una presión asistencial alta» en el Hospital San Pedro

Diego Marín A. Logroño Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:21 Comenta Compartir

El gerente del Servicio Riojano de Salud (Seris), Luis Ángel González, ha admitido a Diario LA RIOJA que el Hospital San Pedro de Logroño soporta «una presión asistencial alta» y niega el «colapso» que ha criticado el CSIF. «Colapso de un servicio sanitario es cuando no existen elementos estructurales libres y los pacientes no están atendidos, y eso es incierto. Ahora mismo, en Urgencias, hay cinco boxes libres, otros tantos en la unidad de corta estancia y 32 camas en hospitalización», especifica Luis Ángel González. Desde el Servicio Riojano de Salud reconocen que, sobre todo lunes, martes y miércoles, la presión asistencial es «importante», de manera que en la jornada de este miércoles se han producido 58 ingresos frente a 90 altas, además de 24 plazas reservadas para hospitalizaciones que requieren intervenciones.

Por contra, el CSIF ha criticado una situación de «colapso total» en las Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño. Tal y como describe el sindicato, «a pesar de estar dobladas las plantas», en la mañana de este miércoles había una treintena de pacientes pendientes de que les asignen habitación, «el más antiguo desde el día 20 a las 16.25 horas». «Esa era la situación por la mañana, así que la situación ha podido empeorar», advierte Raquel Marín, delegada de Sanidad de CSIF, quien atribuye el escenario no a una mala gestión sino al repunte de los casos de covid, gripe y reagudizaciones respiratorias. «También se está operando mucho y no se liberan camas. Todas las semanas se produce un repunte así y se han llegado a superar los treinta pacientes en espera de cama», advierte Raquel Marín.

Sin embargo, Luis Ángel González reprocha que «hay que conocer y no dar los datos fríos». El gerente del Seris especifica que en los servicios de Urgencias existe una unidad de corta estancia para los pacientes que en 48-72 horas pueden ser dados de alta sin ingresar y «son atendidos con total profesionalidad, algo que es muy útil porque evita ingresar y favorece poder volver a casa». González asegura que ningún paciente supera las 24 horas en los boxes de Urgencias. El motivo de la actual presión asistencial no es tanto la incidencia de la gripe y el covid, según el gerente del Seris, si no más la reagudización respiratoria de pacientes con pluripatologías. Aun así, González afirma que «estamos preparados». Y es que, de los 450 pacientes que se llegaron a atender este martes en las Urgencias de los hospitales de Logroño y Calahorra, el gerente del Seris asegura que se han vivido «momentos peores, de hasta 100 más: 550».