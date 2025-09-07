LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Luis Ángel González. S. T.

Luis Ángel González

Gerente del Seris
«Volver a las cifras prepandemia va a ser muy complejo, pero estamos en el buen camino»

Roberto G. Lastra

Roberto G. Lastra

Logroño

Domingo, 7 de septiembre 2025, 08:56

No oculta sus satisfacción, que achaca en un porcentaje muy alto en el esfuerzo de los profesionales del Sistema Riojano de Salud, pero prefiere optar por la cautela en un recorrido arduo para tratar de retornar a un pasado muy reciente pero que la pandemia, aún fresca, parece alejar en nuestra memoria. Con su discurso pausado y sereno, Luis Ángel González (León, 1964), gerente del Seris desde marzo del pasado año, huye de los titulares estridentes y del optimismo desmesurado para avanzar con tiento hacia una meta que augura difícil.

«El impacto que tuvo la pandemia en las listas de espera fue brutal y la recuperación de esas cifras previas al covid va a ser, se lo adelanto, muy compleja, aunque también le digo que estamos en el buen camino», asegura el responsable del Servicio Riojano de Salud, que prefiere acotar el reto sin pillarse los dedos con datos concretos: «Evidentemente el objetivo es llegar a unos números asumibles y aceptables por la sociedad, por los ciudadanos, y por la organización».

Tras reconocer que «ese equilibrio todavía no lo tenemos y vamos a tener que seguir trabajando», Luis Ángel González sí saca pecho por el trayecto ya andado: «La realidad que nos encontramos cuando llegamos en 2023 es que en ese verano teníamos 120 días de demora media y más de 9.000 pacientes en lista de espera estructural y en apenas un año la lista de espera estructural bajó en más de 4.000 pacientes y al inicio de este verano estaba en menos de 7.400. A la vez, la demora pasó de 120 a 64 días y hoy somos la tercera mejor comunidad cuando hace dos años éramos una de las peores».

Por ello se muestra seguro del éxito. «Yo soy optimista y estoy convencido de que ese equilibrio lo alcanzaremos», asegura el gerente del Seris, férreo defensor de la estrategia puesta en marcha para volver al escenario ideal, incluidos los conciertos y la colaboración de la sanidad privada.

«Este verano hemos mantenido una actividad quirúrgica razonable, incluida la actividad extraordinaria, pero no le voy a negar que ha habido una subida, como ocurre en el resto de los ciclos vacacionales del año, Semana Santa y Navidad, pero gracias al mantenimiento del plan de choque volveremos otra vez a recuperar unos números asumibles por la ciudadanía», explica para detallar que «el peso principal del abordaje de la lista de espera lo tiene la actividad en jornada ordinaria, en el horario normal de los profesionales; a continuación, la actividad extraordinaria con la apertura de quirófanos por la tarde; y por último, aunque nos acusen de que estamos privatizando la sanidad, el menor peso de impacto en las listas de espera de nuestra comunidad lo tienen los conciertos externos, pero además a una diferencia con la extraordinaria y la ordinaria muy importante».

