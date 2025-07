Sergio Toribio será deportado hoy de Israel

Diego Marín A. Logroño Miércoles, 30 de julio 2025, 13:45 Comenta Compartir

La familia de Sergio Toribio ha informado desde La Rioja que el activista riojano volará este miércoles a París y, de allí, a España, de regreso a casa, con otra escala en Madrid. De esta manera Sergio Toribio ha cumplido el máximo de 72 horas detenido en la prisión israelí de Givón antes de ser deportado de forma forzosa, después de que el activista riojano, tras su detención a bordo del barco Handala de la Flotilla de la Libertad de la ONG Rumbo a Gaza, rechazara, al igual que sus trece compañeros, ser devuelto de forma inmediata a su país de origen.

Al parecer, los abogados de la ONG Adalah, colaboradora de la Flotilla de La Libertad, han visitado a los activistas presos en Givon en la mañana de este martes y han transmitido a sus familias que, aunque el martes hubo vuelos con plazas disponibles para ellos, no fueron deportados. Encarcelados en Israel este miércoles quedaban siete de los catorce activistas que viajaban a bordo del Handala hasta que fue interceptado el pasado fin de semana. De esos siete, cinco vuelan hoy de regreso a sus países y otros dos permanecen detenidos y en huelga de hambre.

«Hemos estado viviendo momentos delicados y, aunque no siempre comparto las decisiones individuales que toma Sergio, y a pesar de mis reservas personales, siempre trato de brindarle el apoyo necesario, dentro de mis posibilidades», ha transmitido Raquel Toribio, hermana de Sergio, a Diario La Rioja, aliviada por saber que el regreso a casa está cerca. «Afortunadamente, las últimas noticias nos traen un gran alivio y confío en que, con su regreso, esta situación se resuelva completamente. Y, lo más importante, espero que entienda que hay muchas otras causas valiosas en las que puede involucrarse, causas que no lo pongan en riesgo de volver a la cárcel ni nos causen tanta preocupación», añade Raquel Toribio, que desea que su hermano no vuelva a embarcarse en acciones similares.

La semana pasada el activista propalestino Sergio Toribio volvió a embarcar en la Flotilla de la Libertad después de haber viajado en junio en la embarcación Madleen junto a Greta Thunberg, ser detenido y deportado. De la misma forma, con el mismo objetivo humanitario, el pasado fin de semana Toribio y otros activistas fueron interceptados de forma similar a la primera y, tras su negativa a ser deportados inmediatamente, fueron detenidos y trasladados a la cárcel de Givon.

Amistad con Palestina y Acampada por Palestina La Rioja han convocado concentraciones, la última este mismo miércoles, ante el Palacete del Gobierno de La Rioja, en el Espolón de Logroño, «para exigir a gobiernos e instituciones que hagan todo lo posible para la puesta en libertad de la tripulación del Handala, y para que termine el genocidio en Palestina».

Ampliar Protesta este miércoles en Logroño. Sonia Tercero

Ayuda del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Logroño ha anunciado este mismo miércoles la concesión de una ayuda humanitaria extraordinaria de 17.918 euros destinada «a paliar la grave situación que sufre la población civil en Gaza como consecuencia del conflicto armado». Esta ayuda será canalizada a través de Cruz Roja Española y se enmarca en el criterio del Consistorio logroñés de conceder ayudas humanitarias directas en situaciones de crisis provocadas por guerras, terremotos, inundaciones u otras emergencias de carácter excepcional. En el caso de la solicitud de Cruz Roja para actuar en Gaza se cumplen todos estos requisitos.