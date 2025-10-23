Salud y la AECC lanzan un mensaje de «tranquilidad» sobre los cribados de cáncer

Un mensaje de «tranquilidad y confianza» a las mujeres riojanas el que ha lanzado este miércoles la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ... ante la polémica surgida entre el Ministerio de Sanidad y varias comunidades autónomas gobernadas por el PP en relación con los programas de cribado de cáncer. Martín ha defendido que el programa de detección precoz del cáncer de mama en La Rioja «funciona con total normalidad» y ha recordado que lleva «muchos años ayudando a salvar vidas gracias al trabajo de los profesionales y a la implicación de las mujeres».

Las declaraciones de la consejera llegan después de que la ministra de Sanidad, Mónica García, acusara a las comunidades del PP de negarse a facilitar los datos de sus programas de cribado de mama, colon y cérvix. García consideró esa negativa como «una confesión explícita de que no son buenos datos» y criticó que «los gobiernos populares no le ocultan la información al Ministerio, se la ocultan a los ciudadanos». Según García, el Ministerio solicitó los datos tras detectarse fallos en el programa andaluz de cáncer de mama que habrían afectado a más de 2.000 mujeres.

Desde las comunidades del Partido Popular, entre ellas La Rioja, se ha justificado la postura señalando que estos programas son competencia exclusiva autonómica y que la petición del Ministerio «parece responder más a una estrategia de confrontación política que a un interés sanitario real». En esa línea, María Martín ha explicado que La Rioja «siempre colabora con todos los datos que ayuden a mejorar la salud de los ciudadanos», pero ha precisado que el Ministerio «todavía no ha habilitado la plataforma donde deben volcarse esos indicadores», por lo tanto, las autonomías no pueden hacerlo.

«Nosotros estamos dispuestos a colaborar y coordinarnos, pero primero el Ministerio tiene que hacer su trabajo y crear esa plataforma», ha subrayado la consejera, quien ha recordado que los indicadores solicitados —22 en total— «aún no han sido aprobados por el Consejo Interterritorial y, por tanto, no son oficiales. Una vez sean aprobados, podrán ser trabajados».

Martín ha insitido en que el programa riojano de cribado de mama «está funcionando bien» y ha pedido «no alarmar a la población ni magnificar los problemas», sino «seguir trabajando de la mano de los profesionales para mejorar». «El cribado de mama ha permitido que el cáncer se diagnostique antes y que se haya convertido, gracias a la investigación, en una enfermedad crónica en muchos casos. Lo importante es transmitir un mensaje de serenidad y de confianza» ha añadido Martín.

La AECC suscribe a Martín

En la misma línea, la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de La Rioja, Elena Eguizábal, ha respaldado las palabras de la consejera en declaraciones a este medio y ha asegurado que «el sistema de cribados funciona perfectamente». «No hemos recibido ni una sola llamada ni alerta de ningún problema. Tranquilidad absoluta y orgullo de cómo funciona la unidad de mama y los cribados en La Rioja», ha afirmado.

Eguizábal ha destacado también las buenas cifras de participación en los cribados de colon y cérvix, que complementan el de mama. Según ha explicado, en el cribado de colon la participación ronda el 60%, «una cifra alta dentro de España», aunque el objetivo es alcanzar el máximo posible. Además, ha recordado que «de nada sirve que el sistema tenga preparado un cribado para toda la población si las personas que reciben la carta o el SMS no acuden. Hay que aprovechar esta oportunidad».

Tanto la Consejería de Salud como la AECC ha coincidido en que el principal mensaje que debe llegar a la sociedad es de confianza y participación. «En La Rioja se están haciendo bien las cosas y seguiremos mejorando. Los cribados salvan vidas», ha concluido Martín.