María Martín durante la visita de este miércoles al Hospital de La Rioja. Irene Jadraque/Sadé Visual

Salud y la AECC lanzan un mensaje de «tranquilidad» sobre los cribados de cáncer

María Martín y Elena Eguizábal defienden que «el sistema funciona con total normalidad» y trasmiten su confianza

Juan Marín del Río

Logroño

Jueves, 23 de octubre 2025, 07:22

Comenta

Un mensaje de «tranquilidad y confianza» a las mujeres riojanas el que ha lanzado este miércoles la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ... ante la polémica surgida entre el Ministerio de Sanidad y varias comunidades autónomas gobernadas por el PP en relación con los programas de cribado de cáncer. Martín ha defendido que el programa de detección precoz del cáncer de mama en La Rioja «funciona con total normalidad» y ha recordado que lleva «muchos años ayudando a salvar vidas gracias al trabajo de los profesionales y a la implicación de las mujeres».

