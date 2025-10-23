LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Un profesional trabajando en radiología, en el Hospital San Pedro R. S.

Martín defiende la gestión del servicio de radiología ante las críticas por retrasos en los diagnósticos

La consejera de Salud rechaza las denuncias sobre demoras en los informes y asegura que los tiempos de respuesta están controlados y en proceso de mejora

Juan Marín del Río

Logroño

Jueves, 23 de octubre 2025, 07:22

Durante su visita a la Unidad de Neurorrehabilitación Intensiva del Hospital de La Rioja, celebrada ayer, la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ... respondió a las acusaciones lanzadas por la Plataforma para la Defensa de la Salud Pública de La Rioja, que denunció demoras en el análisis de pruebas radiológicas en la comunidad. Según la plataforma, los retrasos en la interpretación de estas pruebas están generando una «demora innecesaria en el diagnóstico» de los pacientes, lo que obliga a posponer tratamientos y puede provocar complicaciones en la evolución de diversas patologías.

