Martín defiende la gestión del servicio de radiología ante las críticas por retrasos en los diagnósticos

Durante su visita a la Unidad de Neurorrehabilitación Intensiva del Hospital de La Rioja, celebrada ayer, la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ... respondió a las acusaciones lanzadas por la Plataforma para la Defensa de la Salud Pública de La Rioja, que denunció demoras en el análisis de pruebas radiológicas en la comunidad. Según la plataforma, los retrasos en la interpretación de estas pruebas están generando una «demora innecesaria en el diagnóstico» de los pacientes, lo que obliga a posponer tratamientos y puede provocar complicaciones en la evolución de diversas patologías.

La organización recordó que las pruebas radiológicas son esenciales para confirmar diagnósticos y planificar tratamientos, pero que en los últimos meses se ha vuelto habitual que los informes de radiología no estén disponibles durante las consultas médicas. Este hecho, denuncian, impide a los profesionales sanitarios ofrecer diagnósticos certeros y retrasa la atención a los pacientes.

La Plataforma para la Salud Pública también criticó la decisión del Gobierno riojano de recurrir a la externalización del servicio de radiodiagnóstico, contratando a la empresa Atrys para la interpretación de estudios e informes radiológicos. En su comunicado, la entidad recordó que la privatización del servicio comenzó en 2004 con Eresa, continuó con Alliance Medical S.L. y que fue revertida durante el anterior gobierno de coalición, tras años de reivindicaciones de colectivos políticos y profesionales. «La consejera ha vuelto a las andadas, privatizando parte del servicio antes de fortalecer el sistema público», denuncian, advirtiendo de que esta situación ha generado «esperas desesperantes» y una «creciente inquietud» entre los pacientes.

La plataforma ha solicitado información detallada al Gobierno autonómico, invocando la Ley de Transparencia de La Rioja, para conocer el alcance real de los retrasos, las especialidades afectadas y las medidas previstas para resolver el problema dentro del sistema público.

Ante estas críticas, María Martín aseguró que los indicadores del servicio «no reflejan actualmente la existencia de ese problema». La consejera explicó que, desde la llegada de la actual corporación en 2023 «cuando había verdaderos problemas denunciados por profesionales», se ha implementado un plan de mejora del servicio radiológico con seguimiento continuo. «Lo que se ha hecho ha sido mejorar, y lo que se va a seguir haciendo es mejorar», afirmó ayer Martín.

Felicitación al servicio

Martín insistió en que los tiempos están medidos y se evalúan periódicamente, diferenciando entre radiología de atención primaria y hospitalaria, así como entre radiografías, resonancias y TAC, además de aprovechar para dar su enhorabuena al equipo. «Quiero felicitar la labor que están haciendo los profesionales del servicio de radiología». Finalmente, María Martín pidió «menos ruido» y más trabajo «con rigor y desde los datos», subrayando que el objetivo siempre es «seguir mejorando la sanidad y la salud de los riojanos».