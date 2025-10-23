Así son los cribados de mama, colon y cérvix en La Rioja

Los programas de 'screening' o cribado de cáncer de mama, colon y cérvix en La Rioja continúan mostrando una evolución positiva, con niveles de participación ... que reflejan la confianza de la población riojana en su sistema sanitario. Según los datos recopilados por los responsables de los programas, los tres cribados funcionan de manera coordinada y eficiente gracias a plataformas informáticas específicas que controlan las invitaciones, registran los resultados y garantizan un seguimiento completo de los casos detectados.

Los cribados en La Rioja La citación se realiza partiendo de la base de datos de tarjeta sanitaria. Se invita a los candidatos a participar en el programa a través de SMS, en el caso de cáncer de colon y cérvix, y de envío de carta en el de mama, partiendo de datos de censo. ¿Qué pasa cuando hay dudas? Mama Se cita en una semana y se se puede la biosia en el mismo día Cérvix Se avisa al paciente para repetir la prueba. Colon Las lesiones dudosas se comentan en una sesión médica semanal y se informa al paciente y se dedice qué hacer Los cribados en La Rioja La citación se realiza partiendo de la base de datos de tarjeta sanitaria. Se invita a los candidatos a participar en el programa a través de SMS, en el caso de cáncer de colon y cérvix, y de envío de carta en el de mama, partiendo de datos de censo. ¿Qué pasa cuando hay dudas? Mama Se cita en una semana y se se puede la biosia en el mismo día Cérvix Se avisa al paciente para repetir la prueba. Colon Las lesiones dudosas se comentan en una sesión médica semanal y se informa al paciente y se dedice qué hacer Los cribados en La Rioja La citación se realiza partiendo de la base de datos de tarjeta sanitaria. Se invita a los candidatos a participar en el programa a través de SMS, en el caso de cáncer de colon y cérvix, y de envío de carta en el de mama, partiendo de datos de censo. Si hay que realizar pruebas añadidas por resultados anómalos en el cribado, se pasa al control por el servicio correspondiente: -Unidad de mama, -Servicio de Ginecología -Digestivo para completar el diagnóstico ! ¿Qué pasa cuando hay dudas? Mama Cérvix Se cita en una semana y se se puede la biosia en el mismo día Se avisa al paciente para repetir la prueba. Colon Las lesiones dudosas se comentan en una sesión médica semanal y se informa al paciente y se dedice qué hacer

1 Cribado de cáncer de mama

Pacientes incluídos en el programa 45-69 Años Las pruebas de mamografía realiza estudios para confirmar o descartar el diagónistico de carcinoma. La citación es personal y enviada por carta 10-15 días antes con la información sobre el lugar, la fecha y la hora de la cita, así como recomendaciones antes, durante y después de la prueba. Se puede cambiar la fecha El proceso 1 La cita se recibe por carta con 10-15 días de antelación 2 Unidades de exploración Móvil: se desplaza por La Rioja Fija Hospital San Pedro 3 Resultados Todas las mamografías se envían al Hospital San Pedro para su interpretación. Negativo: Sin carcioma Carcioma benigno Positivo Probablemente benigna Se cita en una semana tras la lectura que suele tardar en leerse entre 10-15 días. Problabilidad intermedia Se cita en una semana tras la lectura que suele tardar en leerse entre 10-15 días. Alta probabilidad de malignidad Se trata de hacer la biopsia en el mismo día tras la lectura de su caso. 45-69 Años Pacientes incluídos en el programa Las pruebas de mamografía realiza estudios para confirmar o descartar el diagónistico de carcinoma. La citación es personal y enviada por carta 10-15 días antes con la información sobre el lugar, la fecha y la hora de la cita, así como recomendaciones antes, durante y después de la prueba. Se puede cambiar la fecha El proceso 1 La cita se recibe por carta con 10-15 días de antelación 2 Unidades de exploración Móvil: se desplaza por La Rioja Fija Hospital San Pedro 3 Resultados Todas las mamografías se envían al Hospital San Pedro para su interpretación. Negativo: Sin carcioma Carcioma benigno Positivo Probablemente benigna Se cita en una semana tras la lectura que suele tardar en leerse entre 10-15 días. Problabilidad intermedia Se cita en una semana tras la lectura que suele tardar en leerse entre 10-15 días. Alta probabilidad de malignidad Se trata de hacer la biopsia en el mismo día tras la lectura de su caso. Las pruebas de mamografía realiza estudios para confirmar o descartar el diagónistico de carcinoma. La citación es personal y enviada por carta 10-15 días antes con la información sobre el lugar, la fecha y la hora de la cita, así como recomendaciones antes, durante y después de la prueba. Se puede cambiar la fecha Pacientes incluídos en el programa 45-69 Años 2 El proceso Unidades de exploración Móvil: se desplaza por La Rioja Fija Hospital San Pedro La cita se recibe por carta con 10-15 días de antelación 1 3 Resultados Todas las mamografías se envían al Hospital San Pedro para su interpretación. Positivo Negativo: Sin carcioma Carcioma benigno Probablemente benigna Problabilidad intermedia Alta probabilidad de malignidad Se cita en una semana tras la lectura que suele tardar en leerse entre 10-15 días. Se cita en una semana tras la lectura que suele tardar en leerse entre 10-15 días. Se trata de hacer la biopsia en el mismo día tras la lectura de su caso.

El cribado de cáncer de mama mantiene una participación muy elevada: 87,8% en 2022, 87,2% en 2023 y 89,2% en 2024, consolidando a La Rioja entre las comunidades con mejores resultados del país. Las mujeres de 45 a 69 años son citadas por carta, y el proceso está completamente informatizado, desde la lectura de las mamografías hasta la gestión de los casos con hallazgos sospechosos, que se valoran en un plazo máximo de una semana. Esta organización permite que cualquier hallazgo se derive de forma rápida a la Unidad de Diagnóstico de Mama para completar pruebas o realizar biopsias si es necesario.

2 Cribado de cáncer de colon

Pacientes incluídos en el programa 50-74 Años El cáncer colorrectal es el cáncer más frecuente en nuestro país. Supone el 15% de todos los diagnósticos de cáncer. Se considera además que es más impacto tiene el cribado con un descenso de mortalidad entre 15-30% según los estudios. El proceso 1 Se invita a participar a partir de un SMS. Si se acepta el cribado se remite un test para heces que se recogen los Centros de Salud 2 Resultados Negativo: se vuelcan los datos de forma automática al programa Positivo Desde Admisión se revisan manualmente todos los resultados de laboratorio. Se avisa por telefono al paciente y se le da cita con su Médico de cabecera que es avisado de la situación y tiene que solicitar una colonoscopia. Hay huecos guardados en las agendas de endoscopia para los cribados. Puede haber cuatro posibilidades Negativo Se vuelve a incluir al paciente en el programa de cribado. Tendrá revisión en 10 años. Bajo riesgo Se vuelve a incluir al paciente en el programa de cribado. Tendrá revisión en 5 años. Riesgo medio Se deben realizar una colonosopia a los 3 años acudiendo al Médico para que la solicite. Alto riesgo Se deben realizar una colonosopia a los 1 año acudiendo al Médico para que la solicite. 50-74 Años Pacientes incluídos en el programa El cáncer colorrectal es el cáncer más frecuente en nuestro país. Supone el 15% de todos los diagnósticos de cáncer. Se considera además que es más impacto tiene el cribado con un descenso de mortalidad entre 15-30% según los estudios. El proceso 1 Se invita a participar a partir de un SMS. Si se acepta el cribado se remite un test para heces que se recogen los Centros de Salud 2 Resultados Negativo: se vuelcan los datos de forma automática al programa Positivo Desde Admisión se revisan manualmente todos los resultados de laboratorio. Se avisa por telefono al paciente y se le da cita con su Médico de cabecera que es avisado de la situación y tiene que solicitar una colonoscopia. Hay huecos guardados en las agendas de endoscopia para los cribados. Puede haber cuatro posibilidades Negativo Bajo riesgo Se vuelve a incluir al paciente en el programa de cribado. Tendrá revisión en 10 años. Se vuelve a incluir al paciente en el programa de cribado. Tendrá revisión en 5 años. Riesgo medio Alto riesgo Se deben realizar una colonosopia a los 3 años acudiendo al Médico para que la solicite. Se deben realizar una colonosopia a los 1 año acudiendo al Médico para que la solicite. El cáncer colorrectal es el cáncer más frecuente en nuestro país. Supone el 15% de todos los diagnósticos de cáncer. Se considera además que es más impacto tiene el cribado con un descenso de mortalidad entre 15-30% según los estudios. Pacientes incluídos en el programa 50-74 Años El proceso Negativo: se vuelcan los datos de forma automática al programa Se invita a participar a partir de un SMS. Si se acepta el cribado se remite un test para heces que se recogen los Centros de Salud 1 2 Resultados Positivo Desde Admisión se revisan manualmente todos los resultados de laboratorio. Se avisa por telefono al paciente y se le da cita con su Médico de cabecera que es avisado de la situación y tiene que solicitar una colonoscopia. Hay huecos guardados en las agendas de endoscopia para los cribados. Puede haber cuatro posibilidades Negativo Bajo riesgo Riesgo medio Alto riesgo Se vuelve a incluir al paciente en el programa de cribado. Tendrá revisión en 10 años. Se vuelve a incluir al paciente en el programa de cribado. Tendrá revisión en 5 años. Se deben realizar una colonosopia a los 3 años acudiendo al Médico para que la solicite. Se deben realizar una colonosopia a los 1 año acudiendo al Médico para que la solicite.

En el cribado de cáncer de colon, dirigido a personas de 50 a 74 años, la participación alcanzó el 86% en 2023 y el 65% en 2024, con datos de ese año aún en recogida tras ampliarse el número de invitaciones. Los resultados positivos se gestionan con celeridad a través de las unidades de Digestivo, donde se decide el tipo de seguimiento y tratamiento para cada paciente.

3 Cribado de cáncer de cérvix

Pacientes incluídos en el programa 25-65 Años El objetivo fundamental es reducir la incidencia y mortalidad por cáncer de cuello uterino (CCU) mediante la identificación y tratamiento precoz de las mujeres con lesiones cervicales precursoras con mayor riesgo de generarlo o la identificación de mujeres con el cáncer en estadio inicial. El proceso 1 Las mujeres reciben un SMS y si aceptan llaman a Salud Responde para solicitar cita. 2 Resultados Negativo: se vuelcan los datos de forma automática al programa Positivo Las pacientes a las que se les detecta patología salen del programa y se revisan en consultas especializada de Ginecología. Para ello, la matrona realiza una interconsulta. Dependiendo del riesgo y aplicando los protocolos de la AEPCC. Normal Los resultados llegan por SMS y se progama una cita si fuese necesario Alterada Se da cita en ginecología y se revisa y controla cada año 25-65 Años Pacientes incluídos en el programa El objetivo fundamental es reducir la incidencia y mortalidad por cáncer de cuello uterino (CCU) mediante la identificación y tratamiento precoz de las mujeres con lesiones cervicales precursoras con mayor riesgo de generarlo o la identificación de mujeres con el cáncer en estadio inicial. El proceso 1 Las mujeres reciben un SMS y si aceptan llaman a Salud Responde para solicitar cita. 2 Resultados Negativo: se vuelcan los datos de forma automática al programa Positivo Las pacientes a las que se les detecta patología salen del programa y se revisan en consultas especializada de Ginecología. Para ello, la matrona realiza una interconsulta. Dependiendo del riesgo y aplicando los protocolos de la AEPCC. Normal Alterada Los resultados llegan por SMS y se progama una cita si fuese necesario Se da cita en ginecología y se revisa y controla cada año El objetivo fundamental es reducir la incidencia y mortalidad por cáncer de cuello uterino (CCU) mediante la identificación y tratamiento precoz de las mujeres con lesiones cervicales precursoras con mayor riesgo de generarlo o la identificación de mujeres con el cáncer en estadio inicial. Pacientes incluídos en el programa 25-65 Años El proceso Negativo: se vuelcan los datos de forma automática al programa Las mujeres reciben un SMS y si aceptan llaman a Salud Responde para solicitar cita. 1 2 Resultados Positivo Las pacientes a las que se les detecta patología salen del programa y se revisan en consultas especializada de Ginecología. Para ello, la matrona realiza una interconsulta. Dependiendo del riesgo y aplicando los protocolos de la AEPCC. Normal Alterada Los resultados llegan por SMS y se progama una cita si fuese necesario Se da cita en ginecología y se revisa y controla cada año

El cribado de cáncer de cérvix, que ha incorporado la invitación por SMS, ha experimentado un crecimiento notable: 21,49% en 2022, 23,13% en 2023 y 48,28% en 2024, prácticamente doblando los índices de participación anteriores.

En conjunto, los expertos insisten en que los tres programas funcionan correctamente, con circuitos bien diseñados y profesionales comprometidos, lo que permite mantener un alto nivel de prevención y reforzar la tranquilidad de la población.