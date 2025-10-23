Así son los cribados de mama, colon y cérvix en La Rioja
El 89,4% de las mujeres riojanas convocadas al programa de 'screening' de cáncer de pecho acudió a la cita
Juan Marín del Río
Logroño
Jueves, 23 de octubre 2025, 07:22
Los programas de 'screening' o cribado de cáncer de mama, colon y cérvix en La Rioja continúan mostrando una evolución positiva, con niveles de participación ... que reflejan la confianza de la población riojana en su sistema sanitario. Según los datos recopilados por los responsables de los programas, los tres cribados funcionan de manera coordinada y eficiente gracias a plataformas informáticas específicas que controlan las invitaciones, registran los resultados y garantizan un seguimiento completo de los casos detectados.
Los cribados en La Rioja
La citación se realiza partiendo de la base de datos de tarjeta sanitaria. Se invita a los candidatos a participar en el programa a través de SMS, en el caso de cáncer de colon y cérvix, y de envío de carta en el de mama, partiendo de datos de censo.
¿Qué pasa cuando hay dudas?
Mama
Se cita en una semana y se se puede la biosia en el mismo día
Cérvix
Se avisa al paciente para repetir la prueba.
Colon
Las lesiones dudosas se comentan en una sesión médica semanal y se informa al paciente y se dedice qué hacer
1
Cribado de cáncer de mama
Pacientes incluídos en el programa
45-69
Años
Las pruebas de mamografía realiza estudios para confirmar o descartar el diagónistico de carcinoma. La citación es personal y enviada por carta 10-15 días antes con la información sobre el lugar, la fecha y la hora de la cita, así como recomendaciones antes, durante y después de la prueba. Se puede cambiar la fecha
El proceso
1
La cita se recibe por carta con 10-15 días de antelación
2
Unidades de exploración
Móvil:
se desplaza por La Rioja
Fija
Hospital San Pedro
3
Resultados
Todas las mamografías se envían al Hospital San Pedro para su interpretación.
Negativo:
Sin carcioma
Carcioma benigno
Positivo
Probablemente
benigna
Se cita en una semana tras la lectura que suele tardar en leerse entre 10-15 días.
Problabilidad intermedia
Se cita en una semana tras la lectura que suele tardar en leerse entre 10-15 días.
Alta probabilidad
de malignidad
Se trata de hacer la biopsia en el mismo día tras la lectura de su caso.
El cribado de cáncer de mama mantiene una participación muy elevada: 87,8% en 2022, 87,2% en 2023 y 89,2% en 2024, consolidando a La Rioja entre las comunidades con mejores resultados del país. Las mujeres de 45 a 69 años son citadas por carta, y el proceso está completamente informatizado, desde la lectura de las mamografías hasta la gestión de los casos con hallazgos sospechosos, que se valoran en un plazo máximo de una semana. Esta organización permite que cualquier hallazgo se derive de forma rápida a la Unidad de Diagnóstico de Mama para completar pruebas o realizar biopsias si es necesario.
2
Cribado de cáncer de colon
Pacientes incluídos en el programa
50-74
Años
El cáncer colorrectal es el cáncer más frecuente en nuestro país. Supone el 15% de todos los diagnósticos de cáncer. Se considera además que es más impacto tiene el cribado con un descenso de mortalidad entre 15-30% según los estudios.
El proceso
1
Se invita a participar a partir de un SMS. Si se acepta el cribado se remite un test para heces que se recogen los Centros de Salud
2
Resultados
Negativo:
se vuelcan los datos de forma automática al programa
Positivo
Desde Admisión se revisan manualmente todos los resultados de laboratorio. Se avisa por telefono al paciente y se le da cita con su Médico de cabecera que es avisado de la situación y tiene que solicitar una colonoscopia. Hay huecos guardados en las agendas de endoscopia para los cribados. Puede haber cuatro posibilidades
Negativo
Se vuelve a incluir al paciente en el programa de cribado. Tendrá revisión en
10 años.
Bajo riesgo
Se vuelve a incluir al paciente en el programa de cribado. Tendrá revisión en
5 años.
Riesgo medio
Se deben realizar una colonosopia a los 3 años acudiendo al Médico para que la solicite.
Alto riesgo
Se deben realizar una colonosopia a los 1 año acudiendo al Médico para que la solicite.
En el cribado de cáncer de colon, dirigido a personas de 50 a 74 años, la participación alcanzó el 86% en 2023 y el 65% en 2024, con datos de ese año aún en recogida tras ampliarse el número de invitaciones. Los resultados positivos se gestionan con celeridad a través de las unidades de Digestivo, donde se decide el tipo de seguimiento y tratamiento para cada paciente.
3
Cribado de cáncer de cérvix
Pacientes incluídos en el programa
25-65
Años
El objetivo fundamental es reducir la incidencia y mortalidad por cáncer de cuello uterino (CCU) mediante la identificación y tratamiento precoz de las mujeres con lesiones cervicales precursoras con mayor riesgo de generarlo o la identificación de mujeres con el cáncer en estadio inicial.
El proceso
1
Las mujeres reciben un SMS y si aceptan llaman a Salud Responde para solicitar cita.
2
Resultados
Negativo:
se vuelcan los datos de forma automática al programa
Positivo
Las pacientes a las que se les detecta patología salen del programa y se revisan en consultas especializada de Ginecología. Para ello, la matrona realiza una interconsulta. Dependiendo del riesgo y aplicando los protocolos de la AEPCC.
Normal
Los resultados llegan por SMS y se progama una cita si fuese necesario
Alterada
Se da cita en ginecología y se revisa y controla cada año
El cribado de cáncer de cérvix, que ha incorporado la invitación por SMS, ha experimentado un crecimiento notable: 21,49% en 2022, 23,13% en 2023 y 48,28% en 2024, prácticamente doblando los índices de participación anteriores.
En conjunto, los expertos insisten en que los tres programas funcionan correctamente, con circuitos bien diseñados y profesionales comprometidos, lo que permite mantener un alto nivel de prevención y reforzar la tranquilidad de la población.
