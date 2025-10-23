LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Movilización ciudadana por los fallos en el cribado del cáncer de mama en Málaga. EP

Así son los cribados de mama, colon y cérvix en La Rioja

El 89,4% de las mujeres riojanas convocadas al programa de 'screening' de cáncer de pecho acudió a la cita

Juan Marín del Río

Logroño

Jueves, 23 de octubre 2025, 07:22

Comenta

Los programas de 'screening' o cribado de cáncer de mama, colon y cérvix en La Rioja continúan mostrando una evolución positiva, con niveles de participación ... que reflejan la confianza de la población riojana en su sistema sanitario. Según los datos recopilados por los responsables de los programas, los tres cribados funcionan de manera coordinada y eficiente gracias a plataformas informáticas específicas que controlan las invitaciones, registran los resultados y garantizan un seguimiento completo de los casos detectados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil desarticula en Alfaro el mayor centro de distribución de droga de La Rioja Baja y la Ribera navarra
  2. 2 Multan con 100 euros a un vecino de Calahorra por hacer ruido con un taladro
  3. 3 El lobo mata a cinco ovejas en Ezcaray
  4. 4 Detenidas dos personas en Logroño por el robo de 1.200 litros de gasoil en camiones y depósitos
  5. 5 Stella Banderas muestra los detalles de su vestido de novia
  6. 6

    Otro edificio de pisos turísticos en el Casco Antiguo... a las horas de la posible moratoria de Escobar
  7. 7

    El ámbito sanitario y el empresarial de La Rioja apoyan acabar con el cambio de hora
  8. 8 La Plataforma para la Salud Pública solicita información a la Consejería sobre el servicio de Radiología
  9. 9

    Localizado un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana
  10. 10

    Zabala, a semifinales del Cuatro y medio por la lesión de Altuna

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Así son los cribados de mama, colon y cérvix en La Rioja

Así son los cribados de mama, colon y cérvix en La Rioja