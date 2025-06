Los riojanos son los segundos que más van al médico y a urgencias de todo el país

La salud es una de las principales preocupaciones de los riojanos, tanto la física como la mental. La pandemia marcó un antes y un después ... en el ánimo de todos los españoles y en la inquietud por cómo nos encontramos y nos sentimos. El desasosiego es tal que, según la Encuesta Nacional de Salud 2023 difundida recientemente, los habitantes de esta comunidad son los segundos de todo el país que más acuden a su médico de cabecera, al pediatra y a urgencias, sólo por detrás de los gallegos. El 30% de los riojanos, que es lo mismo que decir tres de cada diez, había recurrido a su doctor por algún problema de salud en las cuatro semanas anteriores a la entrevista, y el 32,2% había acudido al servicio de urgencias. Los catalanes y los madrileños son los que menos atención sanitaria reclaman.

A pesar de que ocupamos el segundo puesto en la tabla, hay un pequeño porcentaje de riojanos, el 0,5%, que confiesa que nunca ha ido a consulta con el facultativo, y una proporción algo mayor de personas que no recibieron atención por problemas económicos. En este último supuesto se encuentra el 6,12% de la población. Un 10,62% no pudo acudir al dentista por el mismo motivo, un 3,93% no obtuvo el medicamento recetado y el 4,46% no pudo tener consulta con el psicólogo o el psiquiatra.

La asistencia de los riojanos al médico se explicaría en parte por otra de las cifras que ofrece el pormenorizado estudio del INE, que combina entrevistas personales con datos sanitarios y que dibuja una radiografía detallada del estado de salud de la población de este territorio. La encuesta no se publicaba desde el 2017 y desde entonces, incluso desde la anterior, que data de 2012, la percepción que los riojanos tienen de su propia salud ha experimentado el camino inverso al que tienen los españoles en general. Mientras que de media en el conjunto nacional consideran que han mejorado, los vecinos de esta comunidad creen encontrarse peor ahora que antes. Hace trece años, cerca del 80% de riojanos percibía que su salud era buena o muy buena. En 2017 la tasa se redujo hasta el 74% y en 2023, el año al que se refiere el estudio, había caído hasta el 65,5%, frente al 74% de media nacional. Por contra ha ido aumentado del 6,38 del 2017 al 10 seis años después la proporción de vecinos de este territorio que se sienten mal o muy mal.

Las visitas al doctor –muy por encima de la media del conjunto del país– y la percepción que tienen los riojanos de que su salud flaquea cada vez más tienen relación con otro de los datos que recoge la encuesta. Las enfermedades crónicas afectan ahora al 63% de la población mayor de 15 años y en 2012 al 40%. Este perfil de salud va claramente unido al envejecimiento de la población y La Rioja, con una edad media de 45,28 años, es una de las autonomías más envejecidas de España.

La encuesta, elaborada en colaboración con el Ministerio de Sanidad, también se adentra en el estado mental de los españoles y si hasta ahora datos como el consumo de ansiolíticos o el incremento de problemas detectados en Atención Primaria reflejaban un deterioro del bienestar emocional y psicológico de los riojanos, este informe permite medir con cifras oficiales el impacto de la pandemia en esta comunidad, que también destaca y no para bien en este indicador. Es el quinto territorio con mayor porcentaje de población que tiene algún síntoma de depresión (33%), y de estos, el 5,25% la sufren de forma moderadamente grave o grave. De hecho, en varios casos, en concreto, en el 9,19% la depresión es crónica. Si se analiza por género, son ellas las que más la sufren en cualquiera de sus formas e intensidad.

El estudio, que sirve para conocer la evolución de la salud de los españoles, recoge también varios indicadores sobre los hábitos de la población, como el consumo de alcohol. Yen éste La Rioja se sitúa a la cabeza. El 12,2% de la población adulta encuestada contestó que consume alcohol de manera intensiva al menos una vez al mes.

El perfil de la salud de La Rioja es de contrastes, de ahí que, a pesar de que encabezamos algunos parámetros, como el del consumo de alcohol, y nos quedamos próximos a los primeros puestos en otros, hay uno, el de la obesidad, en el que los riojanos están por debajo de la media. El porcentaje personas obesas es del 14,1%, el sexto más bajo del país, mejorado sólo por Madrid, Cantabria, País Vasco, Melilla y Cataluña.

En el conjunto del país, el 55% de la población de más de 18 años tiene un peso por encima de lo normal, un problema que se da en mayor medida en hombres (62,2%) que en el colectivo de mujeres (48%).