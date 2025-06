La Rioja necesitaría 550 enfermeras más para lograr el nivel asistencial de Navarra y de la UE

Un eslabón fundamental, el más cercano al paciente, que pierde fortaleza y debilita la calidad de la asistencia sanitaria a la par que pone en ... riesgo la salud de la población. Esa es la principal conclusión del 'Informe de ratios 2024' que ha presentado este jueves el Consejo General de Enfermería en el que se alerta de que España tiene un déficit de 123.000 enfermeras para acercarse a la situación de la Unión Europea, unas tasas que en el país solo alcanza Navarra.

La Rioja no queda en demasiado buen lugar en el informe, que cifra en un aumento de 550 profesionales (ahora mismo cuenta con 2.131) el refuerzo necesario para mejorar unos ratios regionales -6,51 enfermeras por cada mil habitantes- que dejan a nuestra comunidad en un modestísimo decimosegundo puesto en un ránking nacional con una tasa media conjunta de 6,36.

Para establecer las necesidades tanto nacionales como por comunidades autónomas, el informe ha extraído la media de las distintas fuentes oficiales manejadas, que cifran el déficit de enfermeras de La Rioja en 491 según OCDE, 511 según Eurostat y 648 según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, lo que sitúa el refuerzo necesario en 550 profesionales más a incorporar a la plantilla actual.

Según el estudio presentado por el CGE, organización que representa a más de 353.000 enfermeras y enfermeros de España, el informe constata, una vez más, que la situación sigue prácticamente igual que en años anteriores. Actualmente, la ratio nacional se sitúa en 6,36 enfermeras por cada mil habitantes. Aunque en un año ha aumentado seis centésimas (era 6,30 en 2023), es un incremento imperceptible comparado con las cifras que se deberían alcanzar, ya que la media europea se sitúa en 8,19, se señala desde el Consejo. «Un año después, seguimos prácticamente igual. Llevamos décadas advirtiendo de un problema de Estado y hace unos meses fue el Ministerio de Sanidad quien certificó, con sus propios datos, los más de 100.000 enfermeras y enfermeros que se necesitan con urgencia. No obstante, el hecho de que lo hayan reconocido no quiere decir que ni desde el Gobierno Central ni desde las comunidades autónomas se estén dando pasos decisivos para acabar con una realidad desoladora», ha lamentado Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería.

«Nos encontramos en una situación gravísima, no solo en España, sino a nivel europeo y mundial.», ha admitido Pérez Raya, quien ha alertado de que «sin enfermeras no hay salud y sin salud no hay futuro. Estos datos solo significan una cosa: el total desprecio por la enfermería y a corto plazo nos arrepentiremos».

Desigualdad y peligros

El informe, que parte de la mencionada ratio media de 6,36 profesionales (312.114 colegiados no jubilados) por cada mil habitantes, recorre el país en una radiografía en la que la situación riojana tiene poco de lo que presumir, especialmente porque una de sus regiones vecinas, Navarra, es la única que puede sacar . La comunidad foral, con 6.097 enfermeras (casi 4.000 más que La Rioja) lidera el ranking estatal con 8,92 enfermeras por cada mil habitantes y se convierte en la única que supera la media europea (8,19). Por encima de la media española se ubican también el País Vasco (8,09), Canarias (7,55), Castilla y León (7,49), Aragón (7,4), Asturias (7,34), Melilla (7,24), Extremadura (7,15), Ceuta (7,10), Cantabria (6,77), Madrid (6,54), La Rioja, con el mencionado 6,51, y Cataluña (6,5), una clasificación en la que suspenden Castilla-La Mancha (6,26), Islas Baleares (6,13), Andalucía (5,56), Comunidad Valenciana (5,56), Galicia (5,16) y, especialmente, Murcia, que con 4,99 enfermeras por cada 1.000 habitantes se queda casi a mitad de camino que la sanidad navarra. Una brecha calificada de «inaudita por el CGE, que advierte de que »no se puede permitir que unos ciudadanos reciban una atención mejor que otros en base a la comunidad autónoma en la que residan».

Pero estadísticas al margen, las alarmantes cifras suponen un riesgo extra para la atención asistencial y, en definitiva, la salud de la población, según se advierte desde el Colegio General de Enfermería. «Cada día que un paciente estuvo expuesto a la falta de enfermeras, (personal por debajo de la media de la unidad hospitalaria) en los cinco primeros días de ingreso, el riesgo de muerte se incrementó un 8% y el riesgo de reingreso aumentó un 1%, según acreditó un reciente estudio publicado por investigadores del Reino Unido en el British Medical Journey (BMJ)», ha advertido el secretario general del CGE, Diego Ayuso, quien ha añadido que «las conclusiones de este estudio no son algo aislado, sino que ya existen otros trabajos en esta línea y desde hace años. Está ampliamente demostrado que la falta de enfermeras y enfermeros repercute enormemente en la calidad de vida de los pacientes y de la población en general. Es el momento de que las administraciones tomen conciencia política y se trabaje para solucionar esto cuanto antes mejor».

Fuga de talento

Y como lo que no mejora empeora, desde el CGE se ha lanzado otro severo aviso a las autoridades políticas nacionales para frenar la sangría de profesionales formados en nuestro país que optan por hacer las maletas, una tendencia también al alza de modo preocupante, ya que solo en los seis primeros meses del año más de un millar de enfermeras ha solicitado ya la documentación necesaria para marcharse a trabajar al extranjero.

«Es un problema. Nos faltan enfermeras. Las estamos formando y al final están migrando profesionales de élite al extranjero porque las condiciones laborales de nuestro país no están siendo las adecuadas», ha alertado el secretario general del Consejo General de Enfermería. «Es terrible, pero seguramente cuando finalice 2025 tendremos el mayor número del registro histórico, ya que en 2023 se marcharon 1.473 y el año pasado 1.350. Salen unos 10.000 profesionales de nuestras universidades y el 13% se está yendo al extranjero», ha lamentado Diego Ayuso.