«Estamos hartas, estamos indignadas», claman las enfermeras riojanas

Roberto G. Lastra Logroño Jueves, 26 de junio 2025, 12:57

«De mi extra ni un euro», «Mi extra no se toca» o «es mi sueldo, es mi derecho». Las enfermeras y fisioterapeutas riojanos han mostrado su hartazgo ante la pérdida de poder adquisitivo que sufren desde que hace quince años el Gobierno de España decidió retener las dos pagas extras del colectivo, unos 700 euros anuales por profesional, casi 11.000 euros que han dejado de cobrar desde 2010.

Una treintena de profesionales se han concentrado a las 11.00 horas de este jueves ante la entrada principal del Hospital San Pedro para atender al llamamiento del Sindicato de Enfermería (Satse), que en una movilización nacional ha desarrollado otros 46 actos similares frente a centros hospitalarios de otras 13 comunidades -Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco, Extremadura, Galicia, Baleares y Murcia-, además de en las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, para exigir al Gobierno de España que, en la próxima Ley de Presupuestos Generales del Estado, se incluya la recuperación del importe íntegro de las pagas extraordinarias para todos los profesionales de la sanidad pública.

Junto a una pancarta en la que se podía leer «De nuestra extra, que no se coman ni un euro», las enfermeras y fisioterapeutas han denunciado su situación y han exigido la restitución de su sueldo íntegro y su derecho. «Estamos hartas, estamos indignadas. Ha llegado la hora de poder manifestarnos y poder decir que no queremos seguir con esta situación. Ya es hora de que podamos cobrar el importe íntegro de nuestra paga extra. Es nuestro dinero y exigimos todo y nuestro dinero es cobrar el importe íntegro y recuperar los 11.000 euros que hemos dejado de cobrar durante 15 años», ha defendido Patricia Mogena Obispo, secretaria general autonómica Satse La Rioja, quien ha explicado que «estamos aquí concentradas por el hecho de que llevamos sufriendo un recorte de las pagas extras desde hace 15 años por una medida que se tomó en el 2010 debido a una crisis económica que estábamos sufriendo en España que hacia necesario adoptar medidas que, según nos aseguraron, eran puntuales y extraordinaria y que en el momento que se recuperase la economía íbamos a recuperar el importe íntegro de la paga extra. Han pasado 15 años y nada».

La representante de Satse en La Rioja ha recordado que «estamos, según el Gobierno, en un crecimiento económico y España lidera ese crecimiento, entonces, ¿por qué seguimos con nuestro recorte de pagas extras? Estamos dejando de percibir unos 700 euros al año, con lo que supone esto tras la subida del coste de la vida económica. Nos están comiendo nuestra extra».

Ampliar Patricia Mogena Obispo, secretaria general autonómica Satse La Rioja. Rodrigo Merino

Durante la concentración se han puesto nombres y apellidos a los responsables del recorte salarial, al recordar que «José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, los presidentes del Gobierno desde 2010 son los 'comepagas' que han permitido que las sucesivas leyes de PGE no hayan incluido la recuperación del cobro íntegro de las pagas y lo mismo ha sucedido con los partidos políticos, que podrían haber enmendado las cuentas públicas y no han movido ni un dedo».

Ni un dedo

En la concentración se recordó que la crisis económica fue el argumento esgrimido por Zapatero para imponer este recorte salarial y, a pesar de ir mejorando con el paso de los años, Rajoy y Sánchez no han querido tampoco recuperar este derecho laboral. Lo mismo ha sucedido con los partidos políticos que podrían haber enmendado las cuentas públicas y «no han movido ni un dedo», apuntan.

«No más excusas»

El hartazgo ha sido idéntico en todas las concentraciones celebradas en el país, en las que se ha resaltado que «hasta 15 nuevas generaciones de enfermeras y fisioterapeutas no han visto una paga íntegra en su vida laboral y no queremos ya más excusas. No vamos a permitir que se quieran seguir haciendo fotos con nosotros para vender en los medios de comunicación lo buena que es la sanidad y sus profesionales y que luego minusvaloren nuestro trabajo», ha subrayado Satse, que recuerda que «las pagas extraordinarias son un complemento retributivo al que tiene derecho todo trabajador y que, en el caso de los que desarrollan sus servicios en el sector privado, cobran de manera íntegra. ¿Por qué no ocurre lo mismo en el sector público?, asevera para insistir en que »con este recorte, el Gobierno está vulnerando leyes, como el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud y el Estatuto Básico del Empleado Público, que establecen que el sueldo base y trienios de las pagas extras deben tener un importe igual al de una paga mensual«.

La actualidad política ha impregnado también el comunicado del el sindicato al denunciar que «en un país donde los casos de corrupción, malversación y despilfarro de dinero público siguen siendo habituales, resulta aún más indignante que no se quiera devolver a enfermeras y fisioterapeutas lo que les pertenece por derecho. Mientras se han rescatado bancos, financiado obras faraónicas, pagado sobresueldos o contratado a cientos de asesores, a nosotras nos han mantenido injustamente el recorte en nuestras pagas extra desde el año 2010».