La Rioja lidera el gasto anual en mascotas con una media por hogar de 403 euros

Los animales domésticos han ascendido de nivel en nuestra sociedad. En cuestión de décadas han pasado de ser herramientas de trabajo, como los perros ... guardianes y de caza, o controladores de plagas, como los gatos, a ser mascotas, lo que ha extendido el abanico de especies en los animales de compañía (roedores, aves, reptiles...). La concepción de los animales como un miembro más de la familia ha provocado una inversión en investigación y comodidad. Y La Rioja no es ajena a esa realidad. Según el Instituto Nacional de Estadística, la nuestra es la comunidad con el gasto en mascotas más elevado, con una media por hogar de 402,95 euros al año, el 1,23 % del total. El número de mascotas también se ha disparado en La Rioja, que de 25.577 perros, 1.849 gatos y 299 hurones en el Registro de Indentificación de Animales de Compañía en 2015 se ha pasado a 60.501, 11.638 y 662 actualmente, lo que supone un aumento porcentual de más del 135, 529 y 108%.

Esto repercute en el bienestar animal, en más asistencia veterinaria, mejor alimentación, residencia durante las vacaciones… y la consecuencia es una mayor esperanza de vida. Si antes los gatos tenían una esperanza de vida de 12 años, ahora superan los 16, y los perros pueden alcanzar los 18 si son pequeños, 15 si son medianos y 12 lo grandes. El récord de longevidad en la clínica veterinaria Malpica de Nájera es un gato con 24 años. «Cada vez la gente se preocupa más y el gasto es mayor, enseguida se desea saber lo que le pasa al animal y hay más disposición a tratar», explica el veterinario Manuel Bajo.

La contratación de seguros y planes de salud ha facilitado la atención veterinaria de las mascotas. «Ahora se acude a la clínica por cualquier cosa, por lo que se puede detectar antes cualquier problema y evitar que se cronifique», subraya Manuel Bajo. Y lo más importante es que, además de alargar la vida, se mejora la calidad. Por eso cada vez se ven más perros de tres patas, porque lo que antes era un motivo de sacrificio, como un tumor, ahora se supera. La insuficiencia renal en gatos y la artrosis en perros son ya enfermedades compatibles con el bienestar de las mascotas, aunque supone un gasto añadido, que es en lo que ha cambiado la mentalidad de los dueños. Como miembros de la familia, se hace casi lo que sea por ellos. «Ahora se operan válvulas a perros por problemas cardiacos que antes se trataban con pastillas, aunque yo creo que la principal enfermedad actual en las mascotas es la obesidad, que provoca pancreatitis, diabetes…», considera el veterinario.

Velatorio para mascotas

En el estado del animal también influye la dieta. Si antes los perros se alimentaban casi exclusivamente de las sobras y despojos, lo que provocaba enfermedades ya erradicadas gracias a la desparasitación, como los quistes hidatídicos, ahora existe todo un mercado no solo de piensos, también de latas y la nueva moda de la dieta 'barf'. Además, existe comida específica para cachorros, 'light', para alérgicos e intolerantes…

Susana Palacio, propietaria de la tienda Emperrados, especializada en alimentación para mascotas, aprecia el significativo aumento de la preocupación por la salud y el bienestar de los animales. «Cada vez los tutores son más conscientes de que la alimentación juega un papel clave en la calidad de vida de sus perros y gatos, y buscan opciones más naturales, equilibradas y adaptadas a las necesidades reales de cada mascota», expone Susana Palacio. También cabe destacar que hay más información y soluciones personalizadas que mejoran la calidad de vida de los animales. «Esto refleja un cambio de mentalidad: ya no se trata solo de 'dar de comer' sino de alimentar de forma preventiva y terapéutica, entendiendo la nutrición como parte del cuidado integral del animal», destaca Susana Palacio.

El círculo se cierra con la inevitable muerte. La ley estatal de Bienestar de los Animales obliga, cuando uno fallece, a acreditar que fue «incinerado o enterrado por una empresa reconocida oficialmente». PerPetual (DePet) ofrece no solo el servicio crematorio en La Rioja, también la posibilidad de velatorio. «El sector funerario de mascotas está teniendo mucho crecimiento, como el humano. La infraestructura ya estaba creada pero durante muchos años el dolor por la muerte de una mascota ha sido tabú, cuando se consideraba como un hermano o un hijo, pero a nivel social no se entendía», describe Fernando Vázquez, gerente de PerPetual.

Quizá lo más novedoso sea la posibilidad de velar a un animal de compañía. «Cuando la gente lo conoce, lo demanda porque necesitan un tiempo en un ámbito relajado para despedirse», explica Fernando Vázquez. Y no solo de perros y gatos. En PerPetual han incinerado hurones, tortugas, iguanas, serpientes y hasta un cocodrilo de 2 metros.