LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
María González posa con la gata Lola, Manolo González con la tortuga Tortu y Leticia Carranza con la perra Rita. Irene Jadraque/Jadé Visual

La Rioja lidera el gasto anual en mascotas con una media por hogar de 403 euros

El número de perros en nuestra comunidad ha crecido un 135% y el de gatos se ha disparado hasta un 529% en una década

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Viernes, 5 de septiembre 2025, 07:33

Los animales domésticos han ascendido de nivel en nuestra sociedad. En cuestión de décadas han pasado de ser herramientas de trabajo, como los perros ... guardianes y de caza, o controladores de plagas, como los gatos, a ser mascotas, lo que ha extendido el abanico de especies en los animales de compañía (roedores, aves, reptiles...). La concepción de los animales como un miembro más de la familia ha provocado una inversión en investigación y comodidad. Y La Rioja no es ajena a esa realidad. Según el Instituto Nacional de Estadística, la nuestra es la comunidad con el gasto en mascotas más elevado, con una media por hogar de 402,95 euros al año, el 1,23 % del total. El número de mascotas también se ha disparado en La Rioja, que de 25.577 perros, 1.849 gatos y 299 hurones en el Registro de Indentificación de Animales de Compañía en 2015 se ha pasado a 60.501, 11.638 y 662 actualmente, lo que supone un aumento porcentual de más del 135, 529 y 108%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Casi 1.000 euros el cátering o 4.000 las dietas, personal y vigilancia: lo que costará (desglosado) el concierto de Mikel Izal en Logroño
  2. 2

    La extraña vendimia da el salto a Logroño
  3. 3

    Una finca en Haro donde crecen los vagones
  4. 4

    «Hasta pronto, baloncesto»
  5. 5 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  6. 6 Amazon se cuela en la red de cartelería digital de Logroño... pensada para el comercio local
  7. 7 La Peña La Rioja trae a Logroño en San Mateo a Zapato Veloz
  8. 8 El ruido y la venta de entradas del MUWI: el Teléfono del Lector de hoy
  9. 9

    El aminoácido de moda para quienes quieren darlo todo en el gimnasio... y en la cama
  10. 10 La Rioja regula por primera vez obtención del título de Bachiller de Artes para quienes superen estudios de Música

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La Rioja lidera el gasto anual en mascotas con una media por hogar de 403 euros

La Rioja lidera el gasto anual en mascotas con una media por hogar de 403 euros