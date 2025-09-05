«Lo es todo para mí siempre, es lo más importante»

María González sostiene a Lola, gata de 18 años, Manolo González muestra a Tortu, tortuga de 24 años; y Leticia Carranza posa con Rita, perra de 15 años, en el barrio La Cava-Fardachón de Logroño.

Rita tiene 15 años y Lola, 18. Son un miembro más de sus familias. Son una perra y una gata. Y qué decir de Tortu, reptil de 24 años... Los tres son animales de compañía que representan esa evolución de la sociedad por la que las mascotas ya no solo están ahí sino que son parte de nuestras vidas.

Lola fue adoptada con 8 años y ha pasado por varias operaciones. «Todos los animales, cuidándolos y haciéndoles revisiones para prevenir enfermedades, y tratarlas cuando las sufren, favorece que se les alargue la vida», explica su dueña, la logroñesa María González. La veteranía en las mascotas también supone mayor atención y cuidado. «Hay que ser consciente de que pueden tener incontinencias, que pierden el apetito... y hay que estar pendientes, saber que es mayor», cuenta María. Ella no solo tiene a Lola, tiene a otra gata y dos perros, lo que supone una responsabilidad multiplicada. «Tienes que cambiar planes y rutinas por ellos, porque tienen que salir, comer, darles la medicación si les toca... Para tener un animal hay que tenerlo bien y, si no, no lo tengas porque no es obligatorio. Son sacrificios, sí, pero si los quieres tener no lo son tanto porque, como te aportan, se hace con gusto», asegura. Para María, Lola no es solo una mascota, «es la paz de la casa, son todo amor, dan sin esperar nada a cambio».

Para Leticia Carranza la perra Rita «lo es todo para mí, estamos juntas ella y yo y siempre pienso en ella, desde en el día a día hasta cuando planifico las vacaciones, es lo más importante». Por ejemplo, Leticia cuida la alimentación de Rita al extremo de que «le cocino todo lo que come y noté mucho el cambio desde que come natural, es mucho más vital y siempre tiene ganas de jugar y correr». Afortunadamente, y a pesar de la edad, no sufre ninguna enfermedad. «Vamos al veterinario una vez al año, de momento no nos ha hecho falta nada más. Ahora duerme más y aunque salimos más veces los paseos son más cortos», describe Leticia. A veces debe renunciar a cosas y siente que hay quien no entiende que «me apetece más estar con ella que ir a algún sitio o que no me voy de vacaciones a un sitio lejano por no poder ir con ella».

Manolo González es dueño de Tortu, una tortuga de Florida cuya esperanza de vida llega a los 40 años. «Antes se vendían mucho y era muy gracioso porque eran del tamaño de una moneda de 25 pesetas», recuerda Manolo. La tortuguita ahora pesa 1,5 kilos, es una señora reptil, pero cuidarla es sencillo. «Hay que cambiarle el agua a menudo, darle su comida y calcio para el caparazón. Así está de hermosa», presume. Tortu también va al veterinario, tuvo que ser operada de un oído. Pero el mantenimiento no es costoso. «Pensé que la operación me iba a costar una fortuna pero me cobraron 40 euros. No es caro, y aunque no te da el mismo cariño que un perro o un gato, es muy simpática, yo le tengo mucho cariño», confiesa.

Para el veterinario Carlos Bustillo, el cambio más importante es el conceptual, ya no son solo animales de compañía sino miembros de la familia. «Y que antes no había tantos recursos ni operaciones posibles, por lo que se producían eutanasias casi a diario, mientras que ahora es muy residual, cuando no queda otra opción», afirma Bustillo. En su clínica de Logroño el récord de longevidad de un perro está en 22 años. «Antes un perro con 11 años era muy mayor y ahora todavía es joven», apunta el veterinario.

