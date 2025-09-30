LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Mercadillo en Pradejón, en una imagen del pasado verano, con vendedores extranjeros y clientela nacional. JUSTO RODRÍGUEZ

La Rioja es la región donde más inmigrantes cobran el IMV respecto a los beneficiarios

Con un 33,8% de perceptores del ingreso mínimo de origen extranjero, la comunidad duplica la media nacional

Víctor Soto

Víctor Soto

Logroño

Martes, 30 de septiembre 2025, 07:24

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) se ha convertido durante el último lustro en la tabla de salvación de muchas personas que viven asomadas al ... precipicio de la pobreza. Pero también ha sido arma arrojadiza y de enfrentamiento, vinculando su desarrollo a un presunto efecto llamada entre la población extranjera o a fraudes. El último en exhibir el IMV como motivo de disputa política ha sido el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tras la presentación de la denominada 'Declaración de Murcia'.

