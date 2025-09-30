LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Las asociaciones piden que la inmigración no se use para «ganar votos»

Las entidades que trabajan con extranjeros reclaman al PP rigor, aunque reconocen que «no se puede abrir las puertas a todos»

Víctor Soto

Víctor Soto

Logroño

Martes, 30 de septiembre 2025, 07:23

El discurso de Alberto Núñez Feijóo en Murcia el pasado fin de semana ha levantado cierto malestar entre las asociaciones que trabajan con personas ... inmigrantes, aunque circunscriben esas declaraciones a una pugna ya claramente preelectoral. «Son propuestas de un partido que no gobierna para ganar votos», resume Samar Ali Parveen, de AMIN. «Porque los que estamos en el día a día de las asociaciones sabemos que aquí cobran ayudas los que han cotizado. Se están dando informaciones erróneas, sin pies ni cabeza», añade, aunque reconoce que el argumentario del PP también cuenta con aspectos que pueden ser apoyados. «Los que delinquen, por ejemplo, deben salir y en eso creo que estamos todos de acuerdo.», resume.

