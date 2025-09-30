Las asociaciones piden que la inmigración no se use para «ganar votos»

El discurso de Alberto Núñez Feijóo en Murcia el pasado fin de semana ha levantado cierto malestar entre las asociaciones que trabajan con personas ... inmigrantes, aunque circunscriben esas declaraciones a una pugna ya claramente preelectoral. «Son propuestas de un partido que no gobierna para ganar votos», resume Samar Ali Parveen, de AMIN. «Porque los que estamos en el día a día de las asociaciones sabemos que aquí cobran ayudas los que han cotizado. Se están dando informaciones erróneas, sin pies ni cabeza», añade, aunque reconoce que el argumentario del PP también cuenta con aspectos que pueden ser apoyados. «Los que delinquen, por ejemplo, deben salir y en eso creo que estamos todos de acuerdo.», resume.

Desde Atim, Mohamed El Gheryb hace hincapié en que esa doctrina «no es la tradición de un partido que ha gobernado», y denuncia especialmente un aspecto, el de la preferencia por las personas llegadas de Hispanoamérica: «Están poniendo categorías a la migración». «Es una segregación que nunca había existido y que no fortalece la convivencia», añade. Por esta razón pide que «vuelva el sentido común» y «primen los intereses del país, con una política de estado común, con diálogo y respeto, sin dejarse influir por un partido racista y xenófobo como Vox». «Eso no quiere decir puertas abiertas, sino una inmigración con reglas, convenios... pero sin demagogia», resume.

Mientras, Domi Vargas (Asociación Color) reconoce que el proceso migratorio «tiene que estar controlado» y que muchas personas llegan a España «con expectativas de que hay ayudas de inmediato, cuando no es así, sino que se deben cumplir con unos requisitos». «Yo siempre les digo que es un proceso, que hay que adaptarse y que puede que aquí llegues como médico, pero al principio no lo vas a ser», analiza. «El consejo que doy al que llega es que el que cumple las normas, se integra. Y los latinos nos integramos de maravilla. Pero el que no lo hace o el que delinque, que se vaya fuera del país», recalca Vargas.

Para José Andrés Pérez, director de Cáritas La Rioja, la política española debería poner en el centro a las personas migrantes «ya que la migración es un derecho humano» y «nunca puede ser discriminatoria ni por origen, color o religión», recuerda. «Por desgracia nuestro país ha sido incapaz de proporcionar el marcado ordenado que necesita la migración, con un sistema ágil y bueno para las personas. Y actualmente existe una enorme bolsa de personas vulnerables en situación irregular. ¿Qué sentido tiene y más cuando España necesita mano de obra. Por cuestiones administrativas privamos a esas personas de derechos y también privamos a la sociedad de todos los beneficios que pueden aportar», insiste Pérez.