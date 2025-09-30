IMV: qué es, cómo se solicita y cuánto se cobra

Ayuda. Es una prestación no contributiva dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y la exclusión social de las personas que viven solas o ... están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos para cubrir sus necesidades básicas. Es decir, cuyos ingresos no llegan a un mínimo dependiendo de cada situación (por ejemplo, en una persona sola a 7.900 euros) y cuyo patrimonio tampoco supera unos umbrales.

Cuantía. Va desde los 658 euros mensuales para un beneficiario individual hasta los 1.594 en el caso de una unidad de convivencia monoparental con cuatro o más menores.

Cómo solicitarla

Trámite. Para solicitar el ingreso mínimo vital es necesario acceder a la oficina electrónica de la Seguridad Social (mediante firma electrónica) o bien de manera presencial. Para tramitarla es contar con al menos un año de residencia legal (hay excepciones en caso de haber sido víctima de trata o de abusos sexuales, por ejemplo) y aportar información precisa como los datos personales, número de afiliación a la seguridad social, un informe sobre ingresos percibidos y patrimonio, libro de familia... Además, para ser una persona beneficiaria individual se deben haber superado los 23 años (sí puede haber excepciones para acceder). En el caso de que se solicite la ayuda como unidad de convivencia, esta ha debido ser constituida al menos seis meses antes de la presentación de la solicitud. Además, en cada caso se solicitará una serie de documentación individual para garantizar que el solicitante cumple con todas las exigencias.

Proceso largo. Aunque el plazo de respuesta oficial es de seis meses (si no, se considera silencio administrativo negativo), los plazos habitualmente están superando los siete meses. Una vez que se logra la resolución, en el caso de que sea positiva, la prestación es retroactiva y se cobra desde el momento en el que se solicitó. El ingreso mínimo vital tiene fecha de comienzo pero, en principio, no de finalización. Este derecho se puede suspender por la pérdida de alguno de los requisitos, incumplimiento de las obligaciones asumidas, en caso del traslado al extranjero sin avisar a la entidad gestora o por el incumplimiento de las condiciones asociadas a la compatibilidad del IMV con rentas de trabajo o actividad económica por cuenta propia, entre otras causas.

Búsqueda de empleo

Propuesta del PP. Una de las iniciativas de Alberto Núñez Feijóo es vincular las prestaciones como el ingreso mínimo vital a la búsqueda activa de empleo, lo que puede ser entendido como estar inscrito en el paro. Actualmente, no es necesario ser demandante de empleo para pedir esta prestación. A lo que sí obliga la percepción es a cumplimentar y presentar anualmente la declaración de la renta.