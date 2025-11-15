La Rioja no cuenta con ningún vertedero habilitado para materiales con asbesto

Retirar amianto es caro por las estrictas medidas de seguridad e higiene que conlleva. por ejemplo, hay que acudir a pie de obra con personal ... cualificado y equipado con equipos de protección individual, líquido encapsulador, material especial, medidores de partículas, duchas de descontaminación... Pero el proceso no termina ahí. Posteriormente hay que trasladarlo, para lo que también, además de un cuidado extremo, se requiere bolsas especiales para residuos peligrosos. Y luego llega el momento de la eliminación.

En España y el resto del mundo lo más habitual es depositar los residuos en vertederos especializados donde estos se entierran y encapsulan de forma segura y permanente.

En La Rioja existió un vertedero habilitado para estos materiales, pero pronto se colmató y desde entonces todo lo que se quita debe llevarse a otras regiones, especialmente a Navarra, País Vasco o Aragón.

Pero ese encapsulamiento perpetuo a veces falla. En la memoria de muchos permanecen las imágenes del colapso del vertedero de Zaldívar, ocurrido en 2020 y que costó la vida a dos trabajadores.

Ese derrumbe que es considerada la mayor catástrofe medioambiental del País Vasco en las últimas décadas provocó que el Gobierno vasco exigiese a la empresa responsable del recinto casi 29 millones de euros por los trabajos de búsqueda y estabilización de la escombrera. En ese vertedero había más de 16.000 toneladas de amianto acumulado.

La obligación de trasladar el material con seguridad a esos depósitos conlleva un incremento de costes. Actualmente, casi nadie quiere acumular un material potencialmente tóxico. «Eso genera el problema añadido de dónde se llevan los vertidos. Hay plazos para eliminar el amianto pero no hay capacidad para depositarlo», analiza Yosu González, de RCR Re-9.

Las empresas del Registro RERA cumplen con todos los requisitos (desde el sector reconocen que la vigilancia a la que son sometidos es enorme). «Cumplimos un Real Decreto para la retirada y luego el material se tiene que gestionar», analiza Raúl Bastida.

Piratas

Pero todavía existen muchos particulares y empresas que no quieren afrontar los costes que supone deshacerse de manera legal del amianto (el presupuesto de partida puede superar los 3.000 euros aunque la superficie a quitar sea muy pequeña por las altas exigencias). Y aparecen los piratas que ofrecen retiradas de material a la baja sin observar los protocolos ni cumplir con los tratamientos.

En muchas ocasiones, estos vierten ilegalmente y a escondidas los residuos con asbestos en fincas o espacios públicos, actuaciones duramente sancionadas, lo que no les amedrenta.

Ayuntamientos de La Rioja han tenido que recurrir a empresas especializadas para eliminar uralitas o tuberías que habían aparecido de la noche a la mañana en sus propiedades. La situación ha salpicado incluso a particulares, que en fincas llecas se han encontrado con estos residuos y que al denunciar la situación han visto cómo les pasaban a ellos la minuta.