LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un operario especializado retira material con amianto de una obra. Adobe Photo Stock

La demanda para retirar amianto supera la disponibilidad de las empresas especializadas

La eliminación de uralitas, tubos o aislantes se multiplica en La Rioja por las peticiones de bodegas y agroalimentarias

Víctor Soto

Víctor Soto

Logroño

Sábado, 15 de noviembre 2025, 08:20

Comenta

Durante muchas décadas, el amianto se convirtió en uno de los componentes estrellas de la construcción y de otras industrias. Aislaba, soportaba el fuego, resistía... ... y era barato. Entonces nadie podía sospechar su potencial tóxico y cancerígeno. Miles de personas fallecieron o han desarrollado enfermedades por las fibras de este mineral. Ese altísimo precio en vidas provocó que en 2002 se prohibiera su utilización en España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los sanitarios riojanos dejarán de llamar por su nombre a los pacientes para que pasen a las consultas
  2. 2 Un logroñés, en la UCI del Hospital de Zaragoza tras el incendio de su vivienda
  3. 3 Estirpes del Rioja: la pasión que se hereda
  4. 4 Los riojanos menores de 35 años ya pueden solicitar las ayudas que cubren hasta el 100% de la hipoteca
  5. 5 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  6. 6 El Gobierno riojano anuncia que permitirá «en breve» la caza del lobo y sin tasas
  7. 7 Muere el mítico entrenador Xabier Azkargorta
  8. 8

    Rescatados cinco gatos y dos perros tras el desahucio de una vivienda en Lardero
  9. 9

    Tres muertos tras arrollar un autobús a un grupo de peatones en Estocolmo
  10. 10

    La huelga de técnicos superiores sanitarios dejó 15.000 pruebas y muestras sin analizar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La demanda para retirar amianto supera la disponibilidad de las empresas especializadas

La demanda para retirar amianto supera la disponibilidad de las empresas especializadas