LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El peso industrial impulsa a La Rioja Baja, que deja atrás a las cabeceras de la Alta

Entre los mil municipios con mayor renta media de España solo figuran Alfaro, Calahorra y localidades del área de Logroño

Pío García

Pío García

Logroño

Domingo, 12 de octubre 2025, 07:59

Comenta

Las estadísticas no siempre son fiables, pero hay datos que empiezan a acumularse como una lluvia fina hasta que descubren una realidad a la que ... quizá aún no se le había prestado suficiente atención. Según las cifras hechas públicos esta semana por la Agencia Tributaria, solo hay siete municipios riojanos entre las mil localidades españolas con mayor renta media bruta. Aunque el cinturón metropolitano de Logroño copa la lista (además de la capital figuran Lardero, Fuenmayor, Villamediana y Navarrete), dos ciudades de La Rioja Baja se cuelan en el elenco: Alfaro, con 29.165 euros, ocupa el puesto número 757 y Calahorra, con 27.412 euros, se encarama al lugar número 990. Y eso sin contar con los vecinos navarros y vascos, que tienen sus propios sistemas fiscales y no figuran en esta estadística. La Agencia Tributaria solo ofrece datos de los municipios mayores de mil habitantes, un requisito censal que en La Rioja, comunidad autónoma pequeña pero muy atomizada, únicamente cumplen treinta núcleos de población.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aparece un siluro en una papelera de Logroño
  2. 2 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  3. 3

    Cáncer infantil, un «tsunami» que cambia vidas
  4. 4

    Puerta 19: una carta muy casera pensada para compartir
  5. 5 El marcador | Los resultados de la jornada
  6. 6 Calvo Sotelo, la peatonal convertida en pasarela
  7. 7

    La aventura yihadista de la familia Allain
  8. 8

    Logroño no opta a los fondos EDIL por criterios técnicos y los 3,7 millones de La Rioja se van a Calahorra
  9. 9

    Marcha senderista a favor de Faro en Nieva
  10. 10

    La plantilla de Crown irá a la huelga para reclamar condiciones «como en Sevilla»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El peso industrial impulsa a La Rioja Baja, que deja atrás a las cabeceras de la Alta

El peso industrial impulsa a La Rioja Baja, que deja atrás a las cabeceras de la Alta