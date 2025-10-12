La situación del vino lastra a La Rioja Alta

María Caro Domingo, 12 de octubre 2025, 07:59 | Actualizado 10:02h. Comenta Compartir

La agricultura es un sector clave para la economía de La Rioja y cuenta con un peso especial en La Rioja Alta. Cereal, patata, olivos y, sobre todo, el viñedo, suponen una importante fuente de ingresos en esta zona, acompañada también por el turismo.

El responsable vitivinícola del sindicato UAGR, Roberto Salinas, reconoce que los últimos años han sido «pésimos» para el sector primario: «En la agricultura de La Rioja Alta ha afectado muchísimo el precio de la uva», explica. «Llevamos cinco años perdiendo dinero los viticultores y eso se nota. No solo en Rioja Alta, sino en toda La Rioja, pero aquí se depende más de la agricultura».

Los ingresos, según argumenta, han caído considerablemente: «Vendemos las uvas por debajo del coste de producción y eso repercute en las familias. Además, no solo el vino no está bien, sino la situación del campo en general: la patata, el cereal... influyen mucho. La rentabilidad del campo está ahora mismo bajo mínimos».

Los bajos precios que percibe el agricultor por los productos son evidentes, pero también afectan las condiciones para producir. «Tenemos un montón de normativa que cumplir, mientras que los de fuera no, así que la competencia nos gana. Gastamos más dinero para adecuarnos a la legislación europea y al final nuestro producto es más caro. A Europa llegan producciones de terceros países que se cultivan con productos y prácticas que aquí no se pueden utilizar, con lo que sus costes son claramente inferiores», detalla Salinas.

En cuanto al poder adquisitivo de los agricultores, el portavoz de UAGR manifiesta que «ahora se está trabajando para intentar vivir». «Es la realidad, antes ganábamos dinero. Con los famosos dientes de sierra en las cosechas, si venía un año bueno guardabas dinero para cuando había uno malo, pero ahora llevamos muchas cosechas malas seguidas, y eso se nota».

También el clima ha influido. «Los dos últimos años han sido las dos cosechas más bajas en producción de la historia de Rioja por causas relacionadas con la meteorología: por sequía o por exceso de humedad y mildiu, como este último año, lo que ha diezmado las producciones de vino, y en La Rioja Alta es el cultivo más importante». Respecto al turismo, Salinas si aprecia que ha experimentado una clara tendencia de crecimiento en los últimos años. Sin embargo, fue el sector más azotado por el covid y ha costado volver a las cifras prepandemia.

