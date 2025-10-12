Fuenmayor y el empuje del área metropolitana de Logroño Lardero sigue encabezando la lista de los municipios con mayor renta, aunque lejos de los puestos de honor en España

Pío García Logroño Domingo, 12 de octubre 2025, 07:59 | Actualizado 10:03h. Comenta Compartir

La Agencia Tributaria ofrece dos datos esenciales: la renta media bruta y la renta mediana bruta. Suenan parecido pero no son iguales. La primera cifra ... señala el promedio de los ingresos totales –antes de impuestos– de los habitantes de una localidad. Nos habla de la riqueza en general, pero nada nos dice de cómo está repartida. La renta mediana, sin embargo, señala el valor que divide a la población en dos mitades: los que tienen más renta y los que tienen menos. Ese dato sí que permite hacerse una idea sumaria de si la distribución de esa riqueza es más o menos homogénea. El caso de Fuenmayor resulta relevante en este sentido. Se trata del municipio riojano cuya renta media bruta más ha crecido en los últimos diez años, hasta el punto de desbancar a Logroño en el segundo puesto de la clasificación. Si en el 2013 ocupaba el sexto lugar con 21.877 euros, en 2023, esa cifra ha ascendido hasta los 31.629 euros. Sin embargo, este impulso esconde un pliegue. La renta mediana de la localidad se sitúa en 23.133 euros, inferior a la que se registra en Logroño, Lardero, Alfaro, Villamediana e incluso Navarrete. Por resumirlo con una frase de brocha gorda: la renta media ha subido mucho en Fuenmayor, pero no todo el mundo sonríe de la misma manera.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión