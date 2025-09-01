Moreno asegura que Capellán aceptará la quita de deuda pero que «pedirá más» La portavoz de Podemos-IU explica que también ha percibido en el presidente regional «una voluntad menos reactiva» a la acogida de menores migrantes que la de otros líderes populares

Víctor Soto Logroño Lunes, 1 de septiembre 2025, 11:01

La portavoz de Podemos-IU, Henar Moreno, ha sido la primera en comparecer en un 1 de septiembre en el que el presidente regional ha querido dar comienzo al curso político abriéndose a reuniones con el resto de partidos del arco parlamentario regional.

Una cita que ha servido para que Moreno reseñase «alguna coincidencia» con Capellá, aunque primasen las divergencias. Varios han sido los temas tratados que van a marcar el pulso de lo que queda de legislatura. El primero, el más inmediato, la quita de deuda regional que este martes hará oficial el Gobierno de Pedro Sánchez.

La responsable de IU ha explicado que Capellán le ha asegurado que «aceptará la condonación de la deuda, aunque no es suficiente y pedirá más». En concreto, el presidente regional, en palabras de Moreno, solicitará «la misma quita por habitante que la comunidad que más reciba». Sobre el papel serán 448 millones de quita para La Rioja que Moreno confía en que «ayuden al gasto social y no a bajar impuestos a los más ricos».

otro de los asuntos de mayor relevancia es la llegada de menores migrantes no acompañados. En este punto, la portavoz de IU ha asegurado que «es necesaria una urgente respuesta», calificando de «insuficiente» el aumento de «135 a 153 las plazas de acogida en el último año, cuando es un tema del que se lleva mucho tiempo hablando». Eso sí, ha indicado que en Capellán ha visto «una voluntad un poco menos reactiva» que en resto de líderes regionales populares, aunque le ha exigido un mayor esfuerzo, haciendo hincapié en el acogimiento familiar. «Son necesarios nuevos centros y nuevos pisos para atender a esos niños», ha añadido.

Además de esos dos grandes temas que caldean la vida política nacional y regional, Moreno ha hecho hincapié en las infraestructuras, pidiendo a Capellán a que «se comprometa públicamente a la liberalización de la AP-68» y a la «permeabilización de esta vía »con salidas pendientes como las de San Asensio«. Ha criticado Moreno la »obcecación« de Capellán con el aeropuerto de Agoncillo, cuando, según su criterio, la apuesta debería pasar por el tren.

En cuanto a vivienda, «el asunto capital de la legislatura», la portavoz de la oposición ha propuesto poner en marcha «un alquiler generalizado a precio asequible» que consistiría en que el Gobierno de La Rioja se haga cargo del alquiler de pisos vacíos y los subarriende a personas «por un máximo del 30% de su salario».

Los servicios sociales también han tenido su espacio, con la exigencia de IU en el aumento de la inversión, la mejora de las condiciones de las trabajadoras y la subida de las ratios. «El Gobierno de La Rioja degrada las condiciones de los servicios públicos para luego justificar la privatización», ha criticado.

Y la anécdota inicial ha sido la entrega de una bandera de Stop Genocidio. «Me ha dicho que estaba muy impactado por la situación de Palestina, pero creemos que no es suficiente. En vez de estar cortando la cinta de la Vuelta, donde participa el equipo de Israel, tendría que haber estado en la protesta con los movimientos sociales», ha

añadido Moreno.