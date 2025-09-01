LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La Selectividad de Capellán para el curso 2025-2026

El Gobierno de La Rioja vuelve al trabajo en septiembre con varios expedientes abiertos que deben resolverse en las próximas semanas y cuyo éxito (o fracaso) marcarán la legislatura

Pío García

Pío García

Logroño

Lunes, 1 de septiembre 2025, 07:07

En cierto modo, el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, afronta el inicio de curso con los nervios de los estudiantes que empiezan segundo de ... Bachillerato. La Selectividad (ahora llamada PAU) se dibuja en el horizonte y las notas de corte anticipan un año de sufrimientos y ansiedad. Desde que ocupó el Palacete, Capellán ha disfrutado de una legislatura plácida, cómodamente instalado en una mayoría absoluta, sin otros contratiempos que los lógicos de la tarea ordinaria de gobierno. Desde el principio pareció abrigar la idea de convertir 2026 en el «annus mirabilis» de su mandato, aunque su realización triunfal depende hoy de un puñado de asignaturas de resultado incierto. Son cuestiones que ni siquiera competen por entero al Gobierno de La Rioja, pero en las que el Ejecutivo ha invertido un esfuerzo notable y no poca inversión, hasta el punto de convertirlas en emblema de su gestión. El triunfo o el fracaso en estas acciones concretas determinará en buena medida el final de la legislatura y contribuirá a asentar o a comprometer su dominio parlamentario en las elecciones de mayo de 2027.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Laurel ya no es lo que era
  2. 2 El granizo sorprende a varias localidades riojanas
  3. 3

    Nájera comienza a recuperar el suministro de agua tras 12 horas de corte total
  4. 4 Susto y un atendido en un conato de incendio en la pastelería Garpesa
  5. 5

    «Cuando empecé barríamos siempre un suelo blanco»
  6. 6

    La salida, recorrido, perfil... descubre todos los detalles del paso de La Vuelta por La Rioja
  7. 7

    Domingo de fiesta y ciclismo por La Rioja
  8. 8

    Veinte horas en Urgencias
  9. 9 Ciclistas por la carretera, cambios de ropa en los coches... las estampas que deja La Vuelta
  10. 10 La pasarela entre Gonzalo de Berceo y Fuenmayor, abierta desde este lunes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La Selectividad de Capellán para el curso 2025-2026

La Selectividad de Capellán para el curso 2025-2026