La Selectividad de Capellán para el curso 2025-2026

En cierto modo, el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, afronta el inicio de curso con los nervios de los estudiantes que empiezan segundo de ... Bachillerato. La Selectividad (ahora llamada PAU) se dibuja en el horizonte y las notas de corte anticipan un año de sufrimientos y ansiedad. Desde que ocupó el Palacete, Capellán ha disfrutado de una legislatura plácida, cómodamente instalado en una mayoría absoluta, sin otros contratiempos que los lógicos de la tarea ordinaria de gobierno. Desde el principio pareció abrigar la idea de convertir 2026 en el «annus mirabilis» de su mandato, aunque su realización triunfal depende hoy de un puñado de asignaturas de resultado incierto. Son cuestiones que ni siquiera competen por entero al Gobierno de La Rioja, pero en las que el Ejecutivo ha invertido un esfuerzo notable y no poca inversión, hasta el punto de convertirlas en emblema de su gestión. El triunfo o el fracaso en estas acciones concretas determinará en buena medida el final de la legislatura y contribuirá a asentar o a comprometer su dominio parlamentario en las elecciones de mayo de 2027.

No todas poseen el mismo peso. Si finalmente los nuevos trenes no llegan a La Rioja, el Ministerio de Transportes correrá incluso peor suerte que el Gobierno regional, dada la modestia de la petición y el sangrante aislamiento ferroviario que sufre la comunidad. Pero un revés en otros proyectos anunciados con pompa, como la implantación del grado de Medicina o la construcción de un centro de inteligencia artificial, supondría un deterioro en la imagen del Gobierno y el cuestionamiento de su estrategia. Para evitar prisas y nerviosismos, muchos de estos expedientes deberían resolverse en las próximas semanas.

En la arena política se plantearán temas mucho más graves, como la financiación autonómica o la distribución de los menores emigrantes, pero el Gobierno ha puesto tanto énfasis en estas materias que no le será fácil quitarles importancia si finalmente se frustran. Por ejemplo: aunque se consiga montar en San Millán una exposición en 2026 sobre los orígenes del idioma, si las Glosas faltan su ausencia se notará más que cualquier presencia.

Trenes Los nuevos Talgo se hacen esperar

Cuando Capellán accedió al Palacete se olvidó del AVE –ese fantasma recurrente– y prefirió solicitar nuevas frecuencias con Madrid, más rápidas y con amplitud de horarios. Fue una petición modesta pero a todas luces factible, que el propio Ministerio consideró «razonable». La puesta en marcha de un nuevo tren con la capital por Miranda (más lento, pero con paradas en Burgos y Valladolid) atizó la discordia política, aparcada finalmente durante una visita del ministro Puente a Logroño el 31 de mayo de 2024. La Rioja, cuyo aislamiento ferroviario nadie discute, seguía solicitando una nueva frecuencia a Madrid por Calahorra que bajase de las tres horas. La llegada de una remesa de los nuevos Talgo S-107 debería ser la solución. «Espero que por estas fechas el año que viene estemos en capacidad de ofrecer esa alternativa», dijo Puente.

«Esas fechas» ya han pasado y por el momento no hay rastro de esa alternativa. El Gobierno regional dice confiar en que esos Talgo, aún en periodo de homologación, acaben llegando a Logroño. La resolución no puede demorarse mucho más. Si no se mejora pronto la conexión con Madrid, el Ministerio tendrá muy difícil explicar esta nueva afrenta ferroviaria porque, mientras tanto, las obras del AVE avanzan de Burgos a Vitoria y de Castejón a Pamplona, acentuando la sorprendente insularización de La Rioja.

Aviones ¿Volará alguien de Agoncillo a Londres?

Casi desde su solemne inauguración en mayo de 2003, el aeropuerto de Agoncillo ha sido un constante quebradero de cabeza. Para unos símbolo inútil de la España del despilfarro y para otros infraestructura mal planteada pero aprovechable, nadie hasta ahora ha encontrado el truco para que los aviones aterricen suavemente. La idea inicial del Gobierno fue solicitar al Ministerio la declaración de OSP (Obligación de Servicio Público) para el vuelo Logroño-Madrid, algo que hoy por hoy parece imposible por motivos ambientales. Una razón que, sin embargo, no ha impedido que los trayectos Badajoz-Madrid, Badajoz-Barcelona y Almería-Sevilla hayan sido declarados OSP.

Con pocas esperanzas de que esta vía prospere, el Gobierno ha decidido promover vuelos regulares de Agoncillo a Londres y a otra ciudad europea. La licitación del primer contrato, por valor de 2,8 millones de euros y válido por dos años prorrogables, se formalizó el 8 de julio. Las aerolíneas interesadas deberán presentar sus candidaturas antes del 5 de septiembre. Descubriremos entonces si la oferta ha resultado interesante o no para las empresas. Será el primer hito de un plan que se extiende a siete años y que pretende invertir 14 millones de euros para llegar desde Agoncillo a cinco destinos internacionales en el año 2032.

IA Un centro de datos con problemas

El tiempo apremia y los fondos europeos marcan un horizonte ineludible: el 30 de junio de 2026. Aunque el Gobierno quita hierro a los problemas jurídico-burocráticos sobrevenidos, el centro de datos para la inteligencia artificial de Albelda está aún en el aire tras un proceso de licitación que no se ha podido completar a la primera. De los tres lotes en los que se dividió el contrato, solo se pudo adjudicar el tercero, por un importe de 218.000 euros. El primero, por más de 11 millones de euros, comprende el desarrollo del espacio de datos y la creación de un corpus oral en castellano para alimentar la inteligencia artificial. Su licitación se encuentra en suspenso tras el recurso presentado por la UTE formada por Kyndryl y Bosonit, excluida del proceso «por el incumplimiento de requisitos técnicos».

El segundo lote, que alcanzaba los 2,5 millones, quedó desierto. Ninguna empresa presentó ofertas para proveer un superordenador, programas informáticos y servidores. Ahora el Gobierno tiene ante sí la disyuntiva de volverlo a licitar o de recurrir a un proceso negociado sin publicidad.

Quizá sean, como dice el Ejecutivo, contratiempos habituales en las adjudicaciones, pero, después de enmendar por completo el proyecto original del Gobierno anterior, un retraso podría acarrear la pérdida de los fondos europeos.

Glosas La Real Academia de la Historia no afloja

Ni por las buenas ni por las malas. La Real Academia de la Historia se niega a ceder Las Glosas siquiera para una exposición temporal en San Millán, el lugar en el que fueron escritas. La primera petición del Gobierno de La Rioja fue resuelta por la institución con un escueto 'no' tras un informe (nunca hecho público) del académico bibliotecario, Miguel Ángel Ladero Quesada. La situación pudo haber cambiado tras la investigación del historiador Javier García Turza, que encontró documentos que avalan la tesis de una salida ilegal de los manuscritos del monasterio. La Real Academia de la Historia se mantuvo en sus trece, aunque sorprendentemente cambió su argumentación. Incorporó en su página web algunas conclusiones de García Turza pero siguió sosteniendo la legalidad de su posesión. Y ratificó su negativa a cederlas.

Obstruida la vía directa, el Gobierno regional buscó la complicidad de la Moncloa. Tanto el presidente Sánchez como el ministro Urtasun consideraron «razonable» la petición de La Rioja, pero no parece que este apoyo institucional, de momento solo verbal, haya hecho mella en los académicos.

Este trimestre se antoja decisivo. Aunque el Ejecutivo de Capellán insiste en celebrar una gran exposición en 2026 sobre los orígenes del idioma en San Millán, no será lo mismo sin las Glosas.

Grado de medicina Gobierno y UR, pendientes de Aneca

El grado de Medicina es la gran apuesta educativa de Capellán. Resulta dudoso que pueda ser de alguna utilidad a la hora de paliar la falta de médicos, aunque supone un crecimiento notable para la UR y la respuesta a una demanda social evidente. No obstante, implantar un grado de esta complejidad no resulta sencillo y exige una importante inversión. El Gobierno ha proclamado su deseo de que apurar los plazos y de que los primeros alumnos empiecen la carrera el curso 2026/2027. Ya se conoce el número (treinta) y el lugar, un edificio de nueva planta que se levantará detrás de Corazonistas. Hasta que se construya este inmueble, los estudiantes recibirán clase en el edificio de Enfermería, cuya adaptación ya ha comenzado.

Pero falta un detalle importante. Antes de lanzar oficialmente el grado, la Aneca (Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación) debe dar su visto bueno. Si no lo hace, el Gobierno regional no podrá ofertar Medicina el próximo curso, lo que supondría una mancha en su camino hacia las próximas elecciones y una apetitosa baza para la oposición. El parabién de la Aneca no es un simple trámite. Hace dos años negó su autorización a la implantación del grado en Tecnología del Lenguaje. La UR ha vuelto a presentar el expediente, con las correcciones oportunas, para incorporar ese título a su oferta académica.

Vino Una vendimia de dinero público

La situación crítica del sector económico más importante de la región está siendo un continuo quebradero de cabeza. Con bodegas y viticultores atrapados en un laberinto mortal (bajas ventas y stock inasumible), las administraciones han optado por transfundir grandes cantidades de dinero público para que el sistema no colapse. El Gobierno de La Rioja, en dos años, ha gastado más de 30 millones de euros en ayudas a la destilación voluntaria, a los que hay que sumar el complemento regional a las subvenciones a la vendimia en verde que gestiona el Ministerio.

Sin embargo, dar dinero a espuertas para quemar vino o para tirar uvas no parece una solución de futuro, sino un puntual tratamiento de choque (bastante oneroso) a la espera de que amaine un temporal que no tiene visos de ceder. Y esa es la gran incógnita que todavía no se ha resuelto: ¿hasta cuándo debería mantenerse el grifo abierto? ¿Cuál debería ser la hoja de ruta para los próximos años? La Consejería de Agricultura, por el momento, se limita a decir que acompañará al sector en lo que este decida, aunque arrecian las voces que reclaman medidas más expeditivas, como el arranque de viñas. En cualquier caso, la situación es endiablada y todavía lo será más en los próximos meses, cuando comience a notarse el impacto de los aranceles de Trump al vino europeo.