Remendar una vida con 'Puntadas de dignidad' El IRJ expone prendas confeccionadas por supervivientes de la trata de mujeres

EFE Miércoles, 26 de noviembre 2025, 15:49 Comenta Compartir

La sede del Instituto Riojano de la Juventud acoge desde este miércoles la muestra «Puntadas de Dignidad» compuesta por nueve trajes que va mucho más allá de estas prendas, ya que han sido confeccionadas por supervivientes de la trata de mujeres, con lo que la exposición simboliza que se puede salir de esta lacra.

La consejera de Políticas Sociales, María Martín, ha inaugurado la muestra junto a la directora ejecutiva de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (Apramp), Rocío Mora, ya que esta entidad es la que ha acompañado a las víctimas de trata en su proceso para abandonar esa situación y formarse en este sector.

1 /

Esta exposición forma parte de las actividades impulsadas por el Ejecutivo regional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y podrá visitarse hasta el 20 de diciembre.

Además de ver los trajes, varios de ellos de noche y otros más formales, los visitantes podrán conocer la historia de las mujeres que los han creado, a través de un código QR en el que también se explica el proceso de creación de cada pieza.

Pero lo más emotivo, en realidad, es escuchar de la mano de sus protagonistas el proceso de cómo salieron de la trata, descubrieron una vocación y pudieron reconstruir su vida lejos de la trata y la explotación sexual.

Apramp trabaja desde hace tres décadas para sacar a mujeres de la explotación sexual «y en este tiempo este problema ha cambiado muchísimo» ya que «ya no trabajamos en las calles y por eso la trata es invisible, cada vez más» y «eso nos obliga a ser proactivos», ha explicado Mora.

«Si difícil salir de la violencia de género hay que imaginar lo complicado que es cuando hay una red de crimen organizado», ha recalcado y ha detallado que han trabajado con mujeres de 49 nacionalidades diferentes y en los últimos tiempos detectan un incremento de las españolas que son captadas y explotadas.

Alzar la voz

Mora ha recalcado que ante este problema «hay que alzar la voz» porque «son mujeres que han sido explotadas en nuestras calles y polígonos industriales, y ahora lo son en las redes sociales» y «hay que decirles que hay salida».

Las mujeres que han confeccionado estos trajes «tienen una nueva vida en libertad y en dignidad, porque han sido valientes y han alzado la voz por otras compañeras que hoy no pueden hablar», ha explicado.

Su asociación ha atendido a más de 5.500 mujeres de las que unas 2.250 han pasado por sus centros de acogida; además han formado a 659 mujeres y unas 150 han iniciado un proceso penal.

«La trata no es una elección, sino una de las formas más extremas de violencia y esclavitud contemporánea, una de las violaciones más graves de los derechos y una de las expresiones más crueles de la desigualdad entre hombres y mujeres», ha afirmado la consejera.

Martín ha destacado que «a través de la formación, del acompañamiento integral y de oportunidades reales de empleo, cualquier mujer víctima de trata puede reconstruir su proyecto de vida y salir de ese infierno».

Por ello «todo lo que podamos hacer desde el Gobierno de La Rioja lo vamos a hacer», ha destacado la consejera.