El PSOE denuncia el abandono del proyecto de un centro para menores con problemas de conducta

La memoria de la Fiscalía General del Estado incorporaba un reproche a varias comunidades autónomas, entre ellas La Rioja, que carecían de centros específicos para ... menores con problemas de conducta. Como ya publicó este periódico, la Consejería de Salud y Políticas Sociales reconoció que no existía ese recurso, pero replicó que disponía de 22 plazas concertadas con otras regiones para tratar «casos muy específicos que requieren una alta especialización». Sin embargo, según ha desvelado este viernes la diputada socialista y exconsejera de Salud María Somalo, el Ejecutivo anterior no solo había contemplado la construcción de un centro de estas características, sino que incluso había conseguido fondos europeos para su ejecución y que a finales del año 2022 había procedido ya a la licitación del proyecto por medio milón de euros. «Venía incluso definido su emplazamiento, que debía ser en la parcela número cuatro del recinto ferial de Albelda. Sin embargo, desde entonces no lo ha visto nadie y debe estar abandonado, metido en un cajón».

Somalo ha recordado que el entonces consejero de Servicios Sociales, Pablo Rubio, anunció en octubre de 2022 la construcción de este edificio, que iba a recibir seis millones de euros de fondos europeos y que contaría con capacidad para atender a 24 menores con trastornos de conducta y problemas de adicción. En la inversión no solo se contemplaba la edificación del centro, sino también la urbanización de su contorno.

La diputada socialista indicó que este tipo de centros no pueden ser sustituidos por otros recursos, como dio a entender la Consejería el pasado miércoles. «Hablamos de menores con una resolución judicial, no de menores tutelados para los que la medida de pisos de acogida es oportuna. Estamos hablando del perfil de menores que hoy tienen como único recurso el centro Valvanera, que hoy está colapsado. La solución del gobierno es que aquellos que no nos caben, los mandamos a otras comunidades».

Según el PSOE, esta actuación compromete la recepción de los fondos europeos. «Si se revisa el convenio, el plazo máximo de ejecución es el último trimestre del año 2025 y no hay rastro de este proyecto. El Gobierno de Capellán se ha sumado a esta política de despilfarro de fondos europeos; la consecuencia va a ser la misma: son fondos finalistas y no se pueden destinar a otra cosa. Tendrán que devolver esos seis millones previstos; hemos perdido este recurso que, como dice la Fiscalía, es absolutamente necesario».