LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Recinto ferial de Albelda, en una de cuyas parcelas estaba prevista la construcción del centro para menores Sonia Tercero

El PSOE denuncia el abandono del proyecto de un centro para menores con problemas de conducta

La diputada y exconsejera María Somalo recuerda que el expediente estaba licitado y que contaba con seis millones de fondos europeos

Pío García

Pío García

Logroño

Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:17

La memoria de la Fiscalía General del Estado incorporaba un reproche a varias comunidades autónomas, entre ellas La Rioja, que carecían de centros específicos para ... menores con problemas de conducta. Como ya publicó este periódico, la Consejería de Salud y Políticas Sociales reconoció que no existía ese recurso, pero replicó que disponía de 22 plazas concertadas con otras regiones para tratar «casos muy específicos que requieren una alta especialización». Sin embargo, según ha desvelado este viernes la diputada socialista y exconsejera de Salud María Somalo, el Ejecutivo anterior no solo había contemplado la construcción de un centro de estas características, sino que incluso había conseguido fondos europeos para su ejecución y que a finales del año 2022 había procedido ya a la licitación del proyecto por medio milón de euros. «Venía incluso definido su emplazamiento, que debía ser en la parcela número cuatro del recinto ferial de Albelda. Sin embargo, desde entonces no lo ha visto nadie y debe estar abandonado, metido en un cajón».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ni una vida más en Alloz
  2. 2 Un incendio agrario afecta a una finca en Alfaro
  3. 3

    El Ayuntamiento de Logroño plantea un nuevo parking subterráneo en el parque de Cascajos
  4. 4 ANPE avisa de que quedan 50 plazas de profesores sin cubrir en La Rioja con el curso ya empezado
  5. 5 Una furgoneta atropella a dos personas en General Urrutia
  6. 6 Detenido un vecino de Albelda por tráfico de drogas cuando iba un taxi con 62 gramos de speed ocultos bajo el asiento
  7. 7

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  8. 8

    St. Gottard se despide medio siglo después de la calle Grande
  9. 9

    El tratamiento para crecer de un menor enfrenta a su familia con Salud en los tribunales
  10. 10

    La nueva ley antitabaco enfrenta a la hostelería con el sector médico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El PSOE denuncia el abandono del proyecto de un centro para menores con problemas de conducta

El PSOE denuncia el abandono del proyecto de un centro para menores con problemas de conducta