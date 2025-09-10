LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Centro de menores Virgen de Valvanera Justo Rodríguez

La Fiscalía critica la falta en La Rioja de un centro para menores con problemas de conducta

El Gobierno replica que hay 22 plazas concertadas con otras comunidades y que se acaba de abrir un piso con seis plazas

Pío García

Pío García

Logroño

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 09:13

La contienda política y los discursos cruzados protagonizaron el pasado viernes, 5 de septiembre, la solemne apertura del curso judicial, pero, como suele suceder, bajo ... la polvareda del enfrentamiento dialéctico se esconde la cruda realidad. La Memoria de la Fiscalía es un documento extensísimo (más de 1.600 páginas) al que conviene asomarse con detenimiento para descubrir qué se está cociendo en la sociedad. Hay datos preocupantes. Los delitos atribuidos a menores de edad (entre los 14 y los 18 años) se han multiplicado en los últimos años. Es una constante en toda España, pero La Rioja no se mantiene al margen.

