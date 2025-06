La Barranca solicita la exhumación de una fosa de represaliados en la aldea San Andrés

La Asociación para la Preservación de la Memoria Histórica en La Rioja 'La Barranca' ha solicitado la exhumación de cuerpos en una fosa de ... San Andrés, aldea de Lumbreras de Cameros. La Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud del Gobierno de La Rioja estudia la posibilidad, que define como una «actuación compleja», mientras La Barranca redacta un informe sobre este enterramiento en el que se estima que podría haber cinco personas, vecinos de Villoslada, Villanueva, Pradillo, Torrecilla y Viguera. Esta fue la única solicitud de excavación en la región registrada en 2024. Precisamente el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha anunciado que este año La Rioja no recibirá fondos del Gobierno de España para la exhumación e identificación de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura por no haber gastado el remanente en 2024.

El Ministerio ha aprobado un reparto de 3 millones de euros entre las comunidades autónomas para la reparación de las víctimas cuyos cuerpos aún permanecen en fosas, cunetas y pozos. En la votación no se opuso ninguna comunidad, aunque Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana se abstuvieron y La Rioja no pudo votar ya que solo los consejeros tienen derecho, en este caso José Luis Pérez Pastor, y a la cita acudió el subdirector general de Cooperación Internacional y Centros en el Exterior, Rodrigo Teijeiro. «Cantabria y La Rioja no reciben fondos puesto que no se han gastado los del año pasado, algo que sucede también en las dos ciudades autónomas», advirtió el ministro Ángel Víctor Torres. La comunidad que más recibirá es Andalucía, con más de 615.000, seguida de Cataluña, con más de 385.000.

La última fosa abierta a iniciativa de La Barranca fue la de Montenegro de Cameros (Soria) en 2012, con nueve cuerpos exhumados. Antes, en el 2007, fue la última en La Rioja, en Viguera, donde once personas de Uruñuela, Entrena y Villamediana fueron fusilados y enterrados en una fosa común del cementerio. En la región se calcula que hubo 1.997 asesinados, de los cuales quedarían unos 400 por identificar. Las fosas más importantes son las del cementerio de Logroño y La Barranca de Lardero, con más de 400 personas enterradas en cada una, y que ya fueron dignificadas, aunque hay más en Fuenmayor y San Vicente de la Sonsierra, entre otras.

Ampliar Excavación de los fusilados en Viguera. EFE/Abel Alonso

«El problema es la falta de indicios»

Para Jesús Ángel Cámara, portavoz La Barranca, «llevamos un par de años igual, no se destinan fondos porque no se gastan; otra cosa es que sea muy complicado». «Las últimas excavaciones no han dado resultado, como las de Moncalvillo, Corera y Alfaro, pese a estar basadas en informaciones concretas», explica Cámara. «De haber sabido más, se hubiera ido con palas, de cualquier modo. El problema muchas veces es la falta de indicios», reconoce el investigador Jesús Vicente Aguirre. En cuanto a la posibilidad de la nueva exhumación, Aguirre advierte de que «es complicado pero podría hacerse algo, aunque no siempre fructifica». «En La Rioja y Navarra se realizaron exhumaciones tempranas y se sacó a mucha gente», recuerda Aguirre.

