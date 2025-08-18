Los jóvenes y adultos que llaman a las puertas de Proyecto Hombre por un problema con el juego no son ni mucho menos la ... mayoría de los que tratan de una forma integral en esta asociación. En 2024 apenas representaron el 3% de todos los que llegaron a la unidad de menores, y el 5% en la comunidad terapéutica, pero en ocasiones, entran por otro tipo de adicciones y al «rascar» se topan con una ludopatía incipiente.

– ¿Cómo llega una persona con un problema de ludopatía?

– Siempre hay una voluntariedad. La mayoría viene motivada por la familia. Hay pocos casos que decidan venir por sí mismos. El principal motivo por el que vienen, sobre todo los menores, no es por el juego. Para la familia es más visible que haya un problema con una sustancia, luego vas rascando y ves que hay también un problema con el juego. Tienen esa necesidad de ganar dinero rápido y si además están con consumos, empiezan con deudas y para recuperar el dinero que habían perdido se introducen en el juego. Nosotros, siempre que hablamos con ellos, les decimos que es muy fácil pasar por diferentes fases. Empiezas por una fase experimental, que ahí suelen entrar las tragaperras. El dinero que me sobra del almuerzo lo meto en la tragaperra. Luego es muy fácil pasar a una fase uno en la que empiezo a centrarme en las ganancias porque lo que voy a contar a mis amigos es las veces que he ganado, no las que he perdido. Estás en esa luna de miel, pero después empiezo a perder tanto dinero que juego para recuperar todo lo que he perdido y a partir de ahí empiezo a perder el control de mi vida porque me empiezo a endeudar y robo. Esta sería una fase tres. Esa fase cero es muy común, que se inicien probando en las tragaperras con ese dinero ha sobrado del almuerzo.

– ¿Tardan mucho en vencer la adicción al juego?

– Es un proceso largo, lento. Funciona como con el resto de sustancias, pero tiene un problema añadido, que el juego es mucho más accesible porque está en nuestro móvil. Además hay una brecha ilegal porque supuestamente los menores de 18 años no pueden jugar, pero la realidad es que sí, porque a través de una pantalla, a través del móvil es muy fácil no decir la edad real. Hecha la ley, hecha la trampa. Ellos sí que suelen expresar la dificultad para salir de eso. Con las sustancias es más fácil evadirte de ese círculo, pero un tragaperras lo ves en todos los bares.

– ¿Han influido la pandemia y el auge de las plataformas 'on line' en las adicciones?

- Yo diría que sí, que va asociado al aumento de los problemas por abuso de conductas que puedan ser adictivas. Todo lo comportamental ha ido aumentando desde, por supuesto, la pandemia, y desde que las nuevas tecnologías se han ido introduciendo en nuestra vida.

– ¿Hay un perfil tipo?

– Hay de todo. Sí que vemos mucha falta de normas, de límites, de no tener tolerancia a la frustración cuando me dan un no por respuesta y está muy asociado tanto al consumo de sustancias, como al abuso de los videojuegos. No tener unos límites, unas normas, ni consecuencias por actuar de una determinada manera desde que son pequeños lo veo muy relacionado con ese abuso.Por sexo, sí que son mayoritariamente hombres.