LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Máquina tragaparreas, en el interior de un bar. Juan García Llac.

Más de 870 bares se reparten las 1.577 tragaperras que todavía hay en La Rioja

El Consejo Empresarial del Juego calcula que unos 3.800 riojanos juegan con frecuencia a las oficialmente llamadas máquinas b

Carmen Nevot

Carmen Nevot

Logroño

Lunes, 18 de agosto 2025, 07:07

Franquear la puerta de un bar es sumergirse en un mundo de sonidos, el golpeteo de una cucharilla contra el borde de la taza del ... cortado, las conversaciones encendidas sobre política entre dos paisanos, el ventilador en una tórrida tarde de verano y de fondo, el soniquete de las frutas, los sietes y los diamantes girando en la pantalla de una máquina tragaperras que un cliente no para de alimentar moneda a moneda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Controlado el incendio forestal declarado en las Peñas de Viguera
  2. 2 Detenido un joven de 27 años por apuñalar a otro en la calle Vitoria de Logroño
  3. 3

    «Después del desahucio no veo otra alternativa que la calle»
  4. 4

    La calle, una realidad que crece sin elección
  5. 5

    Testimonios de personas sin hogar: «No sé cómo he acabado aquí»
  6. 6 La Rioja, en alerta roja por calor este domingo
  7. 7

    En la trastienda del tiempo
  8. 8

    Orradre logra su particular triunfo al acabar en su debut en Moto2
  9. 9 Detenidas cuatro personas, dos de ellas portaban un arma blanca, en el dispositivo de control nocturno en Logroño
  10. 10

    «La barra es mi terapia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Más de 870 bares se reparten las 1.577 tragaperras que todavía hay en La Rioja

Más de 870 bares se reparten las 1.577 tragaperras que todavía hay en La Rioja