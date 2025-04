La plataforma Stop Biometano en Hervías critica que «estas plantas transformarían nuestra zona en un vertedero»

Vecinos y veraneantes de Hervías han creado la plataforma ciudadana Stop Biometano para rechazar la instalación de plantas de biogás en la localidad. «No estamos ... dispuestos a permitir que se anteponga el bienestar de nuestros pueblos, la salud de nuestros vecinos, a cualquier otro interés que condicione el futuro de nuestro municipio», expone en una nota de prensa la plataforma, que reclama a las instituciones que eviten la instalación de estas plantas en la localidad riojalteña. En Hervías hay proyectadas dos plantas de biogás por parte de dos empresas distintas, Axpo Biometano ES2 y bPower, aunque solo la primera ha presentado ya el proyecto ante la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (Cotur) y se encuentra en exposición pública.

La planta de Axpo Biometano ES2 se localizaría en el término Cabezales, al sur de la localidad, al otro lado de la N-120 y la A-12, a pie del camino de Alesanco. En este caso son dos parcelas de uso agrícola que suman cerca de 47.500 metros cuadrados. Al lado se situaría la de bPower. La plataforma Stop Biometano en Hervías se opone a estas plantas de biogás porque, asegura, se han proyectado a un kilómetro del casco urbano y a menos de 2 de la laguna declarada Área de Interés Singular, además de considerar que las plantas son «perjudiciales para la salud, el medioambiente y la calidad de vida de Hervías y su comarca». «Los únicos beneficiados reales de estos proyectos serán los propietarios accionistas de las plantas, lo único que les importa es su provecho inmediato y particular, el de los pueblos y el medio natural les interesa bien poco», manifiesta la plataforma.

«Esto no es progreso, es especulación: la instalación de estas plantas transformaría nuestra zona en un auténtico vertedero, con el riesgo añadido de abrir la puerta a un futuro polígono industrial. Todo ello podría arruinar el suelo no urbanizable, condicionando gravemente el porvenir de Hervías», advierte la plataforma. Llama la atención la proximidad de la laguna de Hervías, declarada Área de Interés Singular, como describe el propio Gobierno de La Rioja, por «la fragilidad del entorno». El humedal fue el primer enclave que fue declarado con esta categoría de espacio natural protegido en base a la Ley de Conservación de Espacios Naturales de La Rioja. En este sentido, la normativa especifica que «será obligatorio disponer de un informe de la Consejería competente en materia de medio ambiente para cualquier tipo de actuación que pueda afectar a los valores naturales que han dado lugar a su declaración», por lo que el Ejecutivo regional deberá dar el visto bueno al proyecto.

Ampliar Planta de biogás de bPower en Ólvega (Soria). bPower

«Hasta aquí llegarían toneladas de purines y otros residuos animales e industriales procedentes de otros lugares, necesarios para la producción de biogás ¿y qué obtendremos a cambio? Una grave degradación del medioambiente y un deterioro significativo en la calidad de vida de los habitantes de Hervías y de toda la comarca», justifica la plataforma. Este grupo de vecinos teme a «las emisiones de malos olores, dispersión de fitotóxicos, accidentes, contaminación del suelo, los acuíferos y el aire», por lo que consideran que supone una «amenaza para la salud pública, el equilibrio ecológico y el bienestar de las comunidades locales».

Tres plantas en tramitación

Pero la de Hervías no es la única planta de biogás cuyo proyecto ya se ha presentado en los últimos dos años en la Dirección General de Calidad Ambiental, Cambio Climático y Agua del Gobierno riojano. A fecha del pasado 28 de marzo la empresa Biometano Autol había solicitado autorización y evaluación de impacto ambiental en Autol, bPower en Valverde (Cervera del Río Alhama) y Axpo Biometano ES2 en Hervías. No obstante hay que señalar que bPower planea otras tres plantas, además de la de Valverde, también en Sorzano, Pradejón y la citada de Hervías. Y, por otra parte, cabe destacar que Axpo Biometano ES2 desistió en junio de 2024 de construir otra planta por el estudio de impacto ambiental que dictó que la parcela en la que se pretendía ubicar el proyecto era incompatible con la conservación de un yacimiento arqueológico. Y es que al suroeste de Hervías, no muy lejos del emplazamiento elegido ahora por Axpo Biometano ES2, existe el yacimiento arqueológico de Valdescusa, del Bronce Medio.