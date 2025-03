Dos empresas proyectan cinco plantas de biogás en Sorzano, Hervías y La Rioja Baja

La empresa b.Power proyecta cuatro plantas de biogás en La Rioja con una inversión de hasta 25 millones de euros cada una. Las localizaciones ... elegidas son Sorzano, Hervías y dos localidades de La Rioja Baja, en las que se plantea la creación de una veintena de puestos de trabajo (80 en total). La puesta en funcionamiento de las instalaciones generarían más de un millón de euros en cada municipio solo en impuestos, más otros aproximadamente 100.000 al año. La Ley de Paisaje de La Rioja restringe la creación de este tipo de fábricas de manera que, según b.Power, solo hay once localizaciones posibles. «Podríamos construir diez plantas, pero creemos que cuatro son suficientes», aseguran María Díez y Rubén Clavijo, CEO y director técnico de b.Power, respectivamente.

De los cuatro proyectos de la empresa con sede en Logroño una, en La Rioja Baja, ya ha iniciado la tramitación oficial y otros dos se prevé que lo hagan próximamente. Para aprobarlos deberán obtener, entre otros permisos, la aprobación de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (Cotur) y la autorización ambiental, superando el periodo de presentación de alegaciones. Eso sí, b.Power asegura haber hecho ya un trabajo previo muy importante como es firmar precontratos con más del 80% de las ganaderías de La Rioja, tan bovinas como ovinas, porcinas y avícolas, en su mayoría intensivas.

«Nos vendría fenomenal porque nos daría mucho dinero, es una inversión importante, además de los puestos de trabajo que puede generar» Elena Martínez Alcaldesa de Hervías

En Hervías, incluso, hay dos empresas interesadas: b.Power y Axpo Biometano ES2 . «Entendemos que solo se aprobará una planta, pero nos vendría fenomenal porque nos daría mucho dinero, es una inversión importante, además de los puestos de trabajo que puede generar», reconoce Elena Martínez (PP), alcaldesa de Hervías, pueblo riojalteño de unos 137 habitantes. Los términos Valdescusa y Bellota, junto a la A-12, son el lugar elegido para una de ellas. Actualmente uno de los proyectos presentados en Hervías ya lo valora la Cotur y la alcaldesa reconoce contactos con la ADER. El proyecto de Axpo se centra en la producción de fertilizantes y recuperación de biometano y se encuentra en tramitación administrativa. La inversión se acercaría a los 20 millones de euros, considerándola de pequeño tamaño.

«A los pueblos pequeños nos es difícil atraer inversión. Aquí solo tenemos una fábrica y...o te dedicas al campoo no tienes trabajo» Javier Poyales Alcalde de Sorzano

En Sorzano, de unos 217 habitantes, b.Power está realizando un estudio medioambiental y técnico para evaluar la viabilidad de instalar una planta de biogás de última generación en la dehesa. Ya se han seleccionado ocho parcelas entre los caminos de Entrena y Valmayor. Aunque todavía en fase de estudio, el Ayuntamiento de Sorzano ha emitido un comunicado explicando que esta «oportunidad podría suponer un gran impulso para nuestro pueblo» porque «podría ser una fuente de riqueza, generando empleo».

H El biometano C H H CH₄ H Es un gas combustible que se obtiene a partir del biogás, tras someterlo a un proceso de ‘upgrading’. Este proceso elimina las impurezas del biogás, lo que permite su mezcla con el gas natural en la red, utilizándose para generar electricidad, calor y propulsar vehículos CARACTERÍSTICAS Alternativa al gas natural La energía del biometano puede utilizarse para generar electricidad y calor, así como para impulsar vehículos. Materia prima El biometano se usa para producir combustibles renovables, hidrógeno verde y productos químicos, reduciendo las emisiones de GEI. Reducción de emisiones La industria del biometano utiliza residuos orgánicos que, de otro modo, generarían emisiones al descomponerse, disminuyendo estas emisiones. MITOS Y REALIDADES DEL BIODIGESTOR Huelen mal Minimizan la emisión de olores Sólo funcionan en climas cálidos Funcionan en todos los climas No generan suficiente energía Depende del tamaño del biodigestor Sólo se pueden usar en grandes instalaciones Hay de distintos tamaños H El biometano C H H CH₄ H Es un gas combustible que se obtiene a partir del biogás, tras someterlo a un proceso de ‘upgrading’. Este proceso elimina las impurezas del biogás, lo que permite su mezcla con el gas natural en la red, utilizándose para generar electricidad, calor y propulsar vehículos CARACTERÍSTICAS Alternativa al gas natural La energía del biometano puede utilizarse para generar electricidad y calor, así como para impulsar vehículos. Materia prima El biometano se usa para producir combustibles renovables, hidrógeno verde y productos químicos, reduciendo las emisiones de GEI. Reducción de emisiones La industria del biometano utiliza residuos orgánicos que, de otro modo, generarían emisiones al descomponerse, disminuyendo estas emisiones. MITOS Y REALIDADES DEL BIODIGESTOR Huelen mal Minimizan la emisión de olores Sólo funcionan en climas cálidos Funcionan en todos los climas No generan suficiente energía Depende del tamaño del biodigestor Sólo se pueden usar en grandes instalaciones Hay de distintos tamaños H El biometano CH₄ C H H Es un gas combustible que se obtiene a partir del biogás, tras someterlo a un proceso de ‘upgrading’. Este proceso elimina las impurezas del biogás, lo que permite su mezcla con el gas natural en la red, utilizándose para generar electricidad, calor y propulsar vehículos H MITOS Y REALIDADES DEL BIODIGESTOR Huelen mal Minimizan la emisión de olores CARACTERÍSTICAS Sólo funcionan en climas cálidos Alternativa al gas natural La energía del biometano puede utilizarse para generar electricidad y calor, así como para impulsar vehículos. Funcionan en todos los climas No generan suficiente energía Materia prima El biometano se usa para producir combustibles renovables, hidrógeno verde y productos químicos, reduciendo las emisiones de GEI. Depende del tamaño del biodigestor Reducción de emisiones La industria del biometano utiliza residuos orgánicos que, de otro modo, generarían emisiones al descomponerse, disminuyendo estas emisiones. Sólo se pueden usar en grandes instalaciones Hay de distintos tamaños

«En un municipio pequeño como el nuestro, donde atraer inversiones y empleo es un reto, iniciativas como esta pueden marcar la diferencia y ayudarnos a asegurar un futuro más próspero y sostenible», añade del Consistorio, que invita a sus vecinos a exponer sus dudas al respecto a los responsables municipales. «Queremos que todos estemos bien informados y que este posible proyecto sea un beneficio para todos. Seguiremos informando sobre los avances con total transparencia», advierten desde el Ayuntamiento en su misiva a la población.

El alcalde de Sorzano, Javier Poyales (PSOE), admite que hay un anteproyecto pero aclara que «está en estudio». «A los pueblos pequeños nos es difícil atraer inversión. Aquí solo tenemos una fábrica de remolques y... o te dedicas al campo o no tienes trabajo», expone Javier Poyales. El anteproyecto marca el uso de ocho fincas municipales y promete proporcionar abono a los agricultores y recoger los purines a los ganaderos de la zona de forma gratuita. «Nos dan muchas garantías, pero no hay ningún compromiso. Tampoco queremos hacer un castillo de naipes con este tema porque depende de muchas factores», advierte el alcalde.

Ampliar Visita a las obras de construcción de la planta de Cañada Hermosa (Murcia). L.R.

Una razón para la implantación de b.Power en Sorzano, como en el resto de localizaciones, es el cercano paso de una conducción de gas. En la planta, subproductos como el estiércol de ganadería, residuos orgánicos u hollejos de almazaras y bodegas se transforman en biogás (energía) y digestato (fertilizante).

Una de las principales preocupaciones de la sociedad ante este tipo de plantas son los olores, pero el alcalde de Sorzano asegura no tener miedo. «Hemos ido a Ólvega, donde la empresa tiene una planta, y han venido vecinos con nosotros. No huele absolutamente nada. Hicimos hincapié a la empresa de que los residuos deben estar en una nave para que no entren en contacto con el aire. Y si es viable es porque cumple las garantías», asegura Poyales. Incluso la oposición, liderada por José María Fuensanta (PLRi), está de acuerdo porque explica que «entendemos que es bueno para el pueblo». Para la alcaldesa de Hervías los olores tampoco son una preocupación porque, afirma, «nos han asegurado que no va a oler».

La de Ólvega fue la primera planta de España que inyectó biometano directamente en la red de conducción de gas. Actualmente, aunque hay varias proyectadas, no existe ninguna en La Rioja, pero hay once en toda España. El Ecoparque de La Rioja, en Villamediana, ha iniciado los trámites para poder producir. Un estudio de la Asociación Española del Gas aseguraba en el 2023 que los residuos generados por la industria agraria en La Rioja, sobre todo la vitivinícola, permitirían albergar veinte plantas de biometano.

Ampliar Vista aérea de laplanta de biogás de Ólvega (Soria) b.Power

Viana no ha prosperado

Otra localidad en la que se había barajado la instalación de una planta de biogás es en la vecina Viana (Navarra). La alcaldesa, Yolanda González (PSOE), declara que no ha prosperado. «Se han interesado dos empresas, que han venido como otras tantas interesadas en poder instalarse aquí, pero no se ha materializado nada, todo ha sido muy etéreo. En firme no hay nada aquí, pero sé que se está valorando en otros municipios cercanos de la comarca Tierra Estella», apunta Yolanda González.

La Ley de Residuos favorece la creación de plantas de biogás como solución para el tratamiento de la basura orgánica. De hecho, en la Hoja de Ruta del Biogás se prevé multiplicar la producción de biogás hasta 2030. Diario La Rioja ha consultado con la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo del Gobierno regional cuántos proyectos de planta de biogás hay en nuestra comunidad y en qué proceso se encuentran y se ha negado a facilitar dicha información. Como justificación, el Ejecutivo riojano alude a «la confidencialidad de las empresas».

«El Gobierno de La Rioja evalúa de forma equilibrada las iniciativas que se reciben en este ámbito, teniendo en cuenta factores sociales, paisajísticos, medioambientales y, por último, económicos, con especial atención a la generación de empleo y los beneficios que estas propuestas puedan aportar tanto al municipio como a su entorno», expone la Consejería, admitiendo que es un sector en auge. «Queremos apoyar a la economía circular y a la iniciativa privada», añaden desde el Gobierno, pero no indican ni número de proyectos ni lugares de planteamiento.