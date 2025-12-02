LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ganadero Isidro Ramos atiende a sus cerdos de la Granja Los Palomos de Valverde (Cervera del Río Alhama). Miguel Peche

La peste porcina se suma a la creciente lista de epidemias que afectan a la ganadería

Los expertos achacan al cambio climático el surgimiento de patologías emergentes «que hace solo dos años no nos llegaban» | La carne del cerdo mantiene por ahora su precio pese al temor de que el brote alcance a las granjas, lo que supondría el sacrificio de animales

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Martes, 2 de diciembre 2025, 07:12

Comenta

El precio del porcino no ha experimentado variación esta semana en el observatorio de precios que expone el Gobierno de La Rioja, a pesar de ... los casos de peste detectados en jabalíes en Cataluña. El valor de los lechones de 20 kilos es 52 euros, el mismo que la semana anterior, y el porcino de cebo vale 1,39 euros el kilo, que supone 0,01 euros menos que la semana anterior. Estos son los precios que perciben los ganaderos ya que, a la salida del matadero, el kilo sube a 1,72 euros. Según informa el Ejecutivo regional en la tabla de valores, la oferta de cerdos cebados es abundante y la actividad de sacrificio, elevada, aunque la trayectoria cuenta con una tendencia de precios a la baja.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida por realizar tratamientos y administrar sustancias sin titulación en su centro de estética de Logroño
  2. 2 Detenido por saltarse un control, conducir drogado, con la ITV caducada y una orden de búsqueda
  3. 3 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  4. 4

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  5. 5 Estos son los días festivos en los que abrirán los comercios riojanos en 2026
  6. 6

    Tragedia en Cantabria: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  7. 7

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Bilbao con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  8. 8

    Notre Dame: historias de una cafetería de barrio
  9. 9

    El extraño caso de las bicis olvidadas en Calahorra
  10. 10

    Recreos en los que nadie juega solo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La peste porcina se suma a la creciente lista de epidemias que afectan a la ganadería

La peste porcina se suma a la creciente lista de epidemias que afectan a la ganadería