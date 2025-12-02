La peste porcina se suma a la creciente lista de epidemias que afectan a la ganadería

El precio del porcino no ha experimentado variación esta semana en el observatorio de precios que expone el Gobierno de La Rioja, a pesar de ... los casos de peste detectados en jabalíes en Cataluña. El valor de los lechones de 20 kilos es 52 euros, el mismo que la semana anterior, y el porcino de cebo vale 1,39 euros el kilo, que supone 0,01 euros menos que la semana anterior. Estos son los precios que perciben los ganaderos ya que, a la salida del matadero, el kilo sube a 1,72 euros. Según informa el Ejecutivo regional en la tabla de valores, la oferta de cerdos cebados es abundante y la actividad de sacrificio, elevada, aunque la trayectoria cuenta con una tendencia de precios a la baja.

La peste porcina es un nuevo quebradero de cabeza para los ganaderos, que en los últimos años han tenido que preocuparse de la enfermedad hemorrágica epizoótica y la dermatosis nodular en las vacas, la lengua azul en las ovejas y la gripe aviar, por la que las aves de corral continúan confinadas. El Gobierno riojano ha convocado hoy a las OPA, del Colegio de Veterinarios, agentes forestales y ganaderos en el Foro de Sanidad Animal para abordar la evolución de la enfermedad.

Las enfermedades que afectan a la ganadería La lengua azul en las ovejas y las cabras Los rumiantes sufren lengua azul, un virus transmitido por un mosquito que tiene vacuna. El virus de la mixomatosis en conejos La mixomatosis es la enfermedad más conocida de los conejos, un virus que puede ser mortal en 48 horas. Dermatosis nodulary EHE en los bovinos Las vacas sufren dermatosis nodular y hemorragia epizoótica, ambas transmitidas por insectos. El temido virusde la gripe aviar Aunque las aves de corral pueden sufrir enfermedades como resfriados y diarreas, lo más grave es la gripe. El ácaro que destruye colmenas enteras El ácaro Varroa transmite un virus que destruye las colmenas de abejas, aunque hay tratamiento químico. Brucelosis, triquina y fiebre aftosa en cerdos Los cerdos sufren brucelosis, triquina, fiebre aftosa, peste... infecciones transmitidas por virus y parásitos. Enfermedades víricas y bacterianas de equinos La rinoneumonía, las paperas la fiebre del Nilo son enfermedades víricas y bacterianas comunes en caballos.

«Con el cambio climático cada vez hay más enfermedades emergentes. Hace dos años estábamos libres de todas estas, que son enfermedades comerciales, es decir, que afectan a las exportaciones y supone un palo económico», explica Vanesa Díez, veterinaria de UAGR. El cordero ha subido su precio, igual que el vacuno, aunque este levemente, mientras que el pollo ha bajado. La peste porcina es un problema más. «Es una preocupación para los ganaderos, sobre todo porque los casos se han detectado en jabalíes y no se pueden poner puertas al campo. Hay que actuar con medidas al alcance para que no aumente el foco. La suerte es que las explotaciones porcinas, actualmente, están muy bien preparadas», advierte Vanesa Díez.

Aunque el porcino no es el sector más destacado de La Rioja, porque nuestra comunidad es, después de Madrid, la que menos producción de cerdo tiene, en los últimos años se ha incrementado notablemente el número de animales. Los 90.000 cerdos de cebo que existían en La Rioja en 2014 se han multiplicado por dos en una década, superando actualmente los 187.000, en 73 granjas de intensivo. La principal razón del crecimiento del sector, que se ha dado, sobre todo, en La Rioja Baja, es el sistema empresarial por el cual los ganaderos pueden mantener a los animales en instalaciones propias pero estos son propiedad de lo que se denomina una integradora, que abona por ejemplar o kilo del mismo.

«Vigilancia sanitaria continua»

Ahora las granjas deben extremar las medidas de seguridad, algo que ya se hacía porque no solo la peste puede afectar al porcino, también otras enfermedades como la brucelosis, la fiebre aftosa y la triquina. «Restringir las visitas, que no entren vehículos a la explotación y desinfectar son las principales medidas a tomar porque el virus de la peste se vehicula mecánicamente, puede viajar en la suela de un zapato o en el neumático de un coche. Y es muy contagioso», señala la veterinaria de UAGR. La infección de un solo animal puede suponer el sacrificio de toda la explotación, si bien es cierto que, de momento, no se han detectado casos en cerdos, solo en jabalíes, es decir, fauna silvestre. Si sucediera, la epidemia podría afectar al valor de la producción. «Subiría el precio porque, al haber sacrificios, descendería el número de animales», advierte Díez.

Ampliar Cerdos de la Granja Los Palomos de Valverde. Miguel Peche

Ulpiano Fernández, responsable de Ganadería de ARAG-Asaja, expone que «la ganadería riojana está expuesta a distintas enfermedades que requieren una vigilancia sanitaria continua». Y no solo es culpa del cambio climático, también del movimiento de animales y el contacto con la fauna silvestre. Aunque es normal que 'se encienden todas las alarmas' en casos como este, porque el riesgo existe, Ulpiano Fernández subraya que «a día de hoy no hay ningún caso en La Rioja y la distancia con la zona afectada, junto con las medidas de control que se activan de forma inmediata, juegan a nuestro favor».

«Las explotaciones porcinas ya trabajan desde hace años con medidas de bioseguridad, sin embargo, cuando aparece una amenaza es necesario elevar la exigencia. Todo eso conlleva un incremento de costes», añade el responsable de ARAG-Asaja. Y todo ese refuerzo de la seguridad supone más presión para el ganadero. «Mantener la sanidad animal y alimentaria tiene un coste, y ese esfuerzo lo asume en gran parte el propio ganadero para que los alimentos lleguen al consumidor con todas las garantías sanitarias», concluye Fernández.

Ampliar Cerdos comiendo en la Granja Los Palomos de Valverde. Miguel Peche

Julián Somalo Vicepresidente del Colegio de Veterinarios de La Rioja «Será difícil que una granja de intensivo de España sufra la peste»

Julián Somalo, vicepresidente del Colegio Oficial de Veterinarios de La Rioja, declara que «siempre tenemos la espada de Damocles encima con la aparición de enfermedades como la gripe aviar o la dermatosis nodular, porque otras como la lengua azul, que persiste, tiene vacuna y se puede atajar». Y en las cabras existe la mamitis, en los caballos la peste equina... «Todas requieren un esfuerzo por todas las partes (ganaderos, veterinarios y Administraciones), y eso repercute en el precio final, como vemos ahora con los huevos», explica Julián Somalo.

El sector porcino es muy importante en España, principal exportador de la Unión Europea, y supone más del 40% de la ganadería nacional. «Los granjeros tienen asumidas las medidas de bioseguridad, hay mucha conciencia y lo hacen bien, así que será muy difícil que una granja de intensivo de España sufra la peste», vaticina Somalo. «Hay objetos, como la ropa, neumáticos y alimentos contaminados, que pueden transmitir el virus», advierte el veterinario. Pero que los jabalíes, que son fauna silvestre, sean los contagiados, dificulta ahora mismo su control, como ha sucedido antes con la sarna y la tuberculosis.