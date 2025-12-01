Inquietud entre los granjeros riojanos, que extreman la seguridad por la peste porcina

La enfermedad hemorrágica epizoótica y la dermatosis nodular contagiosa en las vacas, la gripe aviar y, ahora, la peste porcina africana. Los ganaderos riojanos ... suman una nueva preocupación sanitaria con la aparición de seis casos confirmados de peste porcina africana en Cataluña, a los que se podrían sumar otros ocho, que son los otros jabalíes hallados muertos en el parque natural de Collserola (Barcelona) y cuyos cadáveres se deben analizar. La Rioja, donde existen más de 187.000 cerdos en 73 granjas intensivas, no vive ajena al problema, pese a la distancia, y los granjeros ya muestran signos de inquietud.

Es el caso de Verónica Vidorreta, propietaria junto a su marido de la Granja Los Palomos de Valverde (Cervera), con unos 6.000 cerdos, que reconoce la preocupación «porque puede ser el principio de algo». «Siempre lo es pero ahora más que nunca es muy importante la bioseguridad, porque también tememos otras enfermedades», explica Verónica Vidorreta. La brucelosis, la fiebre aftosa y la triquina son algunas de esas otras enfermedades que afectan al ganado porcino.

ARAG-Asaja ha convocado mañana martes a sus socios a una reunión con la Dirección General de Ganadería para informar de la situación. «Hay que ver cómo evoluciona. No sabemos mucho de esta enfermedad pero parece que no hace falta el contacto cuerpo a cuerpo, y aunque en principio, al haber sido detectada en jabalíes, sería más difícil que se transmitiera a nuestros cerdos de granja, no sabemos si podría contagiarlos un animal que merodease por nuestras instalaciones», plantea Vidorreta, quien solicita más información.

«Siempre lo es pero ahora más que nunca es muy importante la bioseguridad, porque también tenemos otras enfermedades» Verónica Vidorreta Granja Los Palomos (Valverde)

El Gobierno de La Rioja ha expuesto a este periódico que mantiene contacto con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por los protocolos a seguir. El plan de contingencia activado para erradicar el brote, al menos a día de ayer, no había modificado el radio de acción, lo que se valora como un buen funcionamiento de las medidas. Es importante que, si se encuentra a un jabalí muerto, no se toque y se avise al 112. Desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente anuncian reuniones con las organizaciones agrarias esta semana para seguir la evolución de la peste e informar de los protocolos.

Ampliar Dos jabalíes en libertad. L.R.

Llamada a la calma

Néstor Alcolea, secretario general de UPA La Rioja, aunque confirma la preocupación por la posible expansión de la enfermedad, también hace una llamada a la calma. «Es una enfermedad que no afecta a los humanos y que se limita solo a especies de la familia del cerdo. Vamos a ver cómo evoluciona el foco de Cataluña y a extremar todas las precauciones posibles», expone Néstor Alcolea.

Elena Ruiz, que dirige una granja en Pradejón con 3.324 cerdos, señala que la empresa de la que depende, la integradora Los Alecos, ya ha activado un protocolo de actuación que se basa en tener precaución con las visitas y mucha bioseguridad. Los Alecos advierte de que «la entrada de la peste porcina supondría unas consecuencias económicas catastróficas para nuestro país. La producción porcina supone el 44% de la ganadera a nivel nacional y España es el primer exportador de la Unión Europea y el tercero mundial.

«La amenaza de la peste porcina siempre está ahí, pero que haya casos en España siempre preocupa más» Delia Gil Embutidos Luis Gil

Delia Gil, responsable de Embutidos Luis Gil, que cuenta con 4.000 cerdos en extensivo y ecológico en Las Ruedas de Ocón, señala que «la amenaza de la peste porcina siempre está ahí, da igual que aparezca en Nantes o en Cataluña porque el jabalí se mueve muy rápido, pero que haya casos en España siempre preocupa más», reconoce Delia Gil. En su granja los animales están en libertad en 400 hectáreas de terreno, por lo que la inquietud es aún mayor. Consciente de que, por mucho empeño que impongan en la seguridad, no se pueden poner puertas al campo, en su explotación han aumentado las medidas en los últimas días, pues el contacto con la fauna silvestre es más posible. «Siempre extremamos las medidas, pero ahora aún más revisamos el vallado a diario», añade.

Javier Aparicio, presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de La Rioja, aclara que «no afecta a los humanos, aunque los ganaderos sí es lógico que estén preocupados». «Si se frenan los focos no habrá problema, pero la fauna silvestre, los jabalíes, son más difíciles de controlar, solo queda la caza. Y en los cerdos, el sacrificio», advierte Aparicio.