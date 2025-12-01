LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cerdos de la ganadería de Embutidos Luis Gil, en extensivo, al aire libre en la explotación ecológica de Las Ruedas de Ocón. Sonia Tercero

Inquietud entre los granjeros riojanos, que extreman la seguridad por la peste porcina

El Gobierno de La Rioja informará a las organizaciones agrarias esta semana de los protocolos y de la evolución de la enfermedad

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:13

Comenta

La enfermedad hemorrágica epizoótica y la dermatosis nodular contagiosa en las vacas, la gripe aviar y, ahora, la peste porcina africana. Los ganaderos riojanos ... suman una nueva preocupación sanitaria con la aparición de seis casos confirmados de peste porcina africana en Cataluña, a los que se podrían sumar otros ocho, que son los otros jabalíes hallados muertos en el parque natural de Collserola (Barcelona) y cuyos cadáveres se deben analizar. La Rioja, donde existen más de 187.000 cerdos en 73 granjas intensivas, no vive ajena al problema, pese a la distancia, y los granjeros ya muestran signos de inquietud.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  2. 2

    Un siglo de las casas que ya no son baratas
  3. 3

    La Rioja tiene 2.698 grandes propietarios con más de diez inmuebles urbanos cada uno
  4. 4

    Cabimonteros, para entrar a vivir
  5. 5 Detienen a un entrenador de fútbol por abusar sexualmente de 61 menores
  6. 6 El marcador | Los resultados de la jornada
  7. 7 Consternación en Jaén por la muerte de dos menores
  8. 8

    La Fundación Vital invierte 12 millones para crear el gran museo del vino alavés en Elciego
  9. 9 La Audiencia retoma el juicio a la exalcaldesa de Clavijo por el caso del fraude en el viñedo
  10. 10 Un herido grave en un choque frontal entre dos vehículos en la N-120, en Ventosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Inquietud entre los granjeros riojanos, que extreman la seguridad por la peste porcina

Inquietud entre los granjeros riojanos, que extreman la seguridad por la peste porcina