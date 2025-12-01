LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Animal afectado por la peste porcina. EP

La Generalitat apunta a un bocadillo de embutido contaminado como origen de la peste porcina africana en Barcelona

La UME se despliega en la montaña barcelonesa de Collserola

Cristian Reino

Cristian Reino

Lunes, 1 de diciembre 2025, 10:59

Comenta

Cataluña está en alerta por un brote de peste porcina africana, la primera en tres décadas. El foco está puesto en la montaña de Collserola, ... que bordea Barcelona y varios municipios de su área metropolitana y que cuenta con una numerosa población de jabalíes. El brote en principio no afecta a los humanos, pero sí puede afectar al sector porcino, muy relevante para la economía catalana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  2. 2

    Un siglo de las casas que ya no son baratas
  3. 3 Detienen a un entrenador de fútbol por abusar sexualmente de 61 menores
  4. 4

    La Rioja tiene 2.698 grandes propietarios con más de diez inmuebles urbanos cada uno
  5. 5

    Cabimonteros, para entrar a vivir
  6. 6 Consternación en Jaén por la muerte de dos menores
  7. 7 Un herido grave en un choque frontal entre dos vehículos en la N-120, en Ventosa
  8. 8 El marcador | Los resultados de la jornada
  9. 9 La Audiencia retoma el juicio a la exalcaldesa de Clavijo por el caso del fraude en el viñedo
  10. 10

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La Generalitat apunta a un bocadillo de embutido contaminado como origen de la peste porcina africana en Barcelona

La Generalitat apunta a un bocadillo de embutido contaminado como origen de la peste porcina africana en Barcelona