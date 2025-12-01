La Generalitat apunta a un bocadillo de embutido contaminado como origen de la peste porcina africana en Barcelona

Cataluña está en alerta por un brote de peste porcina africana, la primera en tres décadas. El foco está puesto en la montaña de Collserola, ... que bordea Barcelona y varios municipios de su área metropolitana y que cuenta con una numerosa población de jabalíes. El brote en principio no afecta a los humanos, pero sí puede afectar al sector porcino, muy relevante para la economía catalana.

El Govern ha pedido la ayuda a la UME del Ejército. El Govern ha confirmado este lunes que en torno a 80 militares han llegado a Barcelona para colaborar en las labores de control del brote. El consejero de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha apuntado a comida contaminada como posible origen del brote. Puede ser un bocadillo con embutido en mal estado que los animales hayan cogido de una basura o alimento que alguno de los animales afectados ha podido comer de los contenedores. Ordeig ha confirmado ocho casos de animales muertos sospechosos de haber sido infectados por la peste porcina africana y ha señalado que «seguramente» saldrán más en las próximas horas. Una cuarentena de animales han aparecido muertos estos días, sobre todo en el entorno de Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

Cataluña está en alerta sanitaria y el acceso de la ciudadanía a la zona afectada está restringido, bajo amenaza de sanción. El consejero ha hablado en Catalunya Ràdio de plaga de jabalíes en la zona montañosa de Barcelona y se ha mostrado partidario de reducir la población de animales de manera significativa.