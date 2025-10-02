El paro baja en 383 personas en La Rioja en septiembre y sitúa la cifra total en 11.788 A nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo descendió en 4.846 persona

La Rioja Jueves, 2 de octubre 2025, 09:24

El número de desempleados registrados en las Oficinas de Empleo de La Rioja bajó en 383 personas el pasado mes de septiembre, un 3,15 por ciento menos respecto al mes anterior.

Esto situó la cifra total de desempleados en 11.788, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

A nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 4.846 personas en septiembre en relación con el mes anterior (-0,2 por ciento) debido, sobre todo, al descenso del desempleo en la construcción y los servicios, según recoge Efe.

En actualización La redacción de LA RIOJA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

