El empleo se recupera tras el final del verano: España crea 31.462 empleos y el paro cae en 4.846 personas La afiliación a la Seguridad Social roza los 21,7 millones de cotizantes y la cifra de parados cae a los 2,42 millones

La vuelta a la rutina tras el final del verano habitualmente deja buenas noticias en el mercado laboral, salvo los datos del año pasado con un exiguo crecimiento de los afiliados a la Seguridad Social. Los meses de septiembre, salvo en épocas de crisis, trae recuperaciones los números de parados y afiliaciones tras las frecuentes malas cifras de agosto en cuanto a empleo se refiere. En el noveno mes del año, España creó 31.462 puestos de trabajo, un guarismo que no se veía en este periodo desde los años más duros de la covid-19 y el confinamiento obligado por esta enfermedad (2020 y 2021). Este alza deja la cifra total de cotizantes, según las estadísticas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en 21.697.665 afiliados al sistema, de los cuales 3,41 millones son autónomos que también registran su mayor subida para este mes en este siglo XXI.

Los buenos datos de empleo no se celebran solo en el departamento dirigido por Elma Saiz, en el Ministerio de Trabajo y Economía Social comandado por la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz también sacan pecho por las estadísticas conocidas este jueves. «No son solo cifras, son personas y seguimos batiendo récord de desempleo», defendió Díaz. El pasado mes, las listas del SEPE perdieron 4.846 personas con lo que el paro en septiembre se sitúa en los 2.421.665.

Ambas estadísticas muestran una recuperación con los números de agosto, aunque los datos desestacionalizados dan una cifra menos optimista del mercado laboral. El subidón de empleos creados en este periodo está impulsado por la reactivación de sectores 'apagados' durante el periodo estival. Septiembre es sinónimo de vuelta a las aulas para los alumnos y también para los profesores y eso se nota en las estadísticas de la Seguridad Social. La educación aporta 64.000 empleos, gracias a ello, junto con otras actividades que vuelven a la rutina como el caso de los oficios administrativos (+24.000), el campo (+14.000) y las actividades científicas y técnicas (+9.900), consiguen contrarrestar la perdida de empleo en hostelería y comercio donde muchos negocios recortan plantilla tras el periodo estival. Ambas actividades pierden 34.500 y 45.500 puestos respectivamente.

Por su parte, el colectivo de trabajadores por cuenta propia continúa en niveles históricos, superando los 3,4 millones (RETA y SETA). En total, se contabilizan 3.413.292 autónomos, lo que representa 36.212 más que en el mismo periodo del año anterior, es decir, un incremento del 1,07%.

El paro registrado se desmarca de los datos de la serie histórica con una caída casi imperceptible del 0,2%, pero positiva con las cifras que suele arrojar el noveno mes del año en el mercado laboral. El año pasado el paro aumentó en 3.200 personas en el, mientras que en 2023 lo hizo en 19.800 personas y en 2022, en 17.700. Salvo los años 2021 y 2020, fuertemente impactado por la covid-19, el resto reflejan subidas hasta 2007, último año con caídas en el número de parados para este periodo.

El equipo de Yolanda Díaz resalta igualmente que en septiembre se firmaron alrededor de 1,53 millones de contratos, de los cuales 664.000 correspondieron a modalidades indefinidas, lo que equivale al 43% del conjunto.

