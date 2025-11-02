El tren que no coló

En un mundo sin periodistas esto hubiera colado. Pero como en este aún quedamos unos cuantos, pues no coló. O al menos no para quienes decidieron hacer bien su trabajo, intención que siempre hay que adjudicarle a mi compañero Juan Carlos Berdonces.

El jueves, a eso de las dos de la tarde, llegó una nota de prensa del Ministerio. Decía que el tramo ferroviario Logroño-Miranda tenía ... viabilidad favorable, que costaría más de 225 millones y que el viaje se reduciría en 21 minutos.

Ya está. Todos los bots que alimentan de textos de agencias a los medios del universo mundi replicaron la «noticia» miles de veces. De hecho si ustedes buscan en Google «ferrocarril Logroño-Miranda», ahí está la nota, mil veces repetida sin cambio ni pesquisa alguna.

En un mundo en el que no quede nadie con tiempo o ganas o medios para preguntar, cosas así quedan y bastan. Y no debería ser de ese modo.

Lo que se ocultaba detrás del comunicado es lo siguiente: el Ministerio había elegido tres opciones de trazado, ninguna de ellas entre las que se habían barajado en los últimos años. Tampoco aparecía la propuesta consensuada en La Rioja en 2021 y remitida al ministerio para su estudio, con la solemne promesa del Gobierno de entonces de defenderla a capa y espada.

No, todas las propuestas eran sensiblemente más modestas. Una de ellas –la preferida, además– consistía básicamente en mantener el actual trazado de burros y mejorar un par de curvas.

Tampoco mencionaba la nota una singularidad muy singular: que entre las premisas del Gobierno central figuraba que el nuevo trazado no debía pisar los viñedos... de La Rioja Alavesa. De los otros ni palabra. Porque, por lo visto, las viñas de Navarrete, Fuenmayor, San Asensio, Cenicero, Torremontalbo o Haro son de segunda categoría y pueden sacrificarse sin miedo a que se queje ningún partido con escaños en el Congreso.

Nada de eso se decía en la nota. Lo hemos ido contando por aquí. Y como tantas veces, todo huele a lo de siempre: planes de segunda para una comunidad de segunda. Con otra premisa añadida que tampoco se suele mencionar: el Estado español dejó este corredor en la última fila de sus peticiones a Europa, esas que se deberían acometerse con el horizonte 2050, o sea, nunca.

Sí, podríamos esperar que el Estado abordara este proyecto sin pedir ayuda a nadie. Pero hace tiempo que dejé de creer en los Reyes Magos.

Miércoles Mazón Vivir con ese peso

Nunca he sido presidente de nada, así que no estoy seguro de entender qué tiene ese cargo que tanto y a tantos atrapa. Uno mira desde fuera esos cargos y no ve más que responsabilidades sin fin y la enorme posibilidad de no contentar a muchos y de acabar cabreando a casi todos.

Pero algo debe tener el cartelito, porque hay gente como Carlos Mazón que se agarra más allá de todo lo esperable. Cuando a uno lo insultan hasta en un funeral debería encenderse una alarma interior. Qué hago yo aquí, me pensaría yo. Qué me merece la pena de todo esto, por qué sigo aquí sabiendo que tanta gente odia que continúe en esta silla.

Quizá los políticos tienen algo que nos falta al resto de los mortales. No sé si se hubiera podido hacer mucho en la enorme tragedia de la dana, pero sí que lo que se hizo no fue suficiente ni adecuado. Yo no podría continuar en un cargo con ese peso encima de los hombros: no entiendo cómo otros lo hacen.

Miércoles Café Desayunar un año después

Cuando el agua les llegaba a la cintura, Cristina quiso despedirse de Raquel. «De mi no te despides. Yo mañana te llevo a desayunar». La suerte y un vecino, Sergio, las salvó del destino que tantos sufrieron en Benetússer.

La historia nos la contaba Inés Martínez. Junto con su coda: el miércoles, un año después, las dos desayunaban en el bar de Sergio. Vivas y en pie.

Las enormes tragedias contienen enormes males, y también historias pequeñas de fe, de salvación, de humanidad. De esto se puede aprender.