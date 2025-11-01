LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
A cielo abierto. El tren de Logroño a Miranda, durante su paso ayer por la calle Paula Montal. SONIA TERCERO

El rechazo del Ministerio a la propuesta de La Rioja obliga a resucitar el soterramiento

El proyecto desechado preveía una nueva vía férrea para que los trenes salieran de Logroño hacia La Grajera sin cruzar por la zona Oeste

Pío García

Pío García

Logroño

Sábado, 1 de noviembre 2025, 08:41

Comenta

La negativa del Ministerio de Transportes a considerar la propuesta presentada por La Rioja no solo elimina la posibilidad de construir una vía de alta ... velocidad paralela a la A-12, sino que obliga a continuar el soterramiento del tren a su paso por Logroño tal y como estaba planteado. En realidad, lo que cercena es la posibilidad, apuntada en el año 2021, de sacar el ferrocarril de la parte occidental del núcleo urbano para conducirlo, mediante túneles, hacia La Grajera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropellado un trabajador en Santo Domingo de la Calzada
  2. 2 La Rioja, la segunda comunidad donde mejor se vive. Nos ganan los navarros
  3. 3 Pillado un riojano en Tiktok haciendo adelantamientos peligrosos, maniobras arriesgadas y caballitos
  4. 4 «Los únicos perjudicados somos mi hijo y yo. No he hecho absolutamente nada», alega el acusado
  5. 5 Localizan el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Yécora
  6. 6

    Juicio por una presunta violación grupal en Gijón: «Fueron ellas las que quisieron relaciones»
  7. 7

    Roban un cáliz de plata y un cuadro en una ermita de Murillo de Río Leza
  8. 8

    Estas son las rutas de alta velocidad en España
  9. 9

    El Ayuntamiento de Fuenmayor debe pagar 4.800 euros por los plenos al exconcejal de IU
  10. 10

    El Ministerio ni siquiera analizó el itinerario hacia Pancorbo que le presentó La Rioja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El rechazo del Ministerio a la propuesta de La Rioja obliga a resucitar el soterramiento

El rechazo del Ministerio a la propuesta de La Rioja obliga a resucitar el soterramiento