Las noticias imprescindibles

1 Israel llama a 130.000 reservistas para ocupar Gaza City, donde se cuentan ya decenas de muertos y desaparecidos

Dos divisiones del ejército, con miles de soldados, asaltan desde esta madrugada grandes áreas del centro de la capital, donde 600.000 gazatíes se ven impelidos a huir o arriesgarse a morir.

2 Bruselas prepara las primeras sanciones para presionar a Israel para que detenga su ofensiva

La Comisión Europea ultima una suspensión parcial del acuerdo comercial de la UE con el Estado hebreo.

3 España se retirará de Eurovisión si Israel continúa en el certamen

El Consejo de Administración de la Corporación ha tomado esta decisión este martes por mayoría absoluta de sus miembros.

4 Muere Robert Redford a los 89 años

El legendario protagonista de 'El golpe' y 'Dos hombres y un destino', ganador de un Oscar como director de 'Gente corriente', ha fallecido en su casa de Utah.

5 «Es mi lucha. No voy a quitarme el velo islámico por voluntad propia»

Eman Akram es la estudiante musulmana de Bachillerato Internacional en Sagasta que este lunes no pudo acceder al centro por no retirarse el pañuelo como indica la norma de vestimenta.

6 FAPA pide levantar la prohibición del hiyab tras «haber creado un problema donde no lo había»

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de alumnos señala que esta determinación provocará que las niñas que no puedan acudir al IES Sagasta, el único centro que imparte Bachillerato Internacional, deberán integrarse en otros de Logroño.

7 La Rioja declara la «emergencia migratoria» ante la distribución de menores no acompañados

El Ejecutivo regional podrá fijar medidas urgentes para evitar «la saturación del sistema» cuando se produzca el reparto de los afectados por las distintas regiones.

8 Detenido un riojano en Santesteban por molestar a menores y realizar comentarios obscenos

El hombre, de 54 años, fue agredido por el padre de uno de los chicos.

9 Condena a la baja para la 'Manada de Castelldefels'

Cinco jóvenes aceptan una pena de 3 a 8 años de cárcel por tres agresiones sexuales: la Fiscalía pedía hasta 53 años de prisión.

10 Roberto Molina, el riojano que dio forma al oro alemán

El logroñés ganó el Eurobasket como entrenador de rendimiento y parte esencial del staff técnico de Álex Mumbrú.