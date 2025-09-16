Detenido un riojano en Santesteban por molestar a menores y realizar comentarios obscenos El hombre, de 54 años, fue agredido por el padre de uno de los chicos

La Rioja Martes, 16 de septiembre 2025, 09:15 Comenta Compartir

Un riojano de 54 años ha sido arrestado este fin de semana por la Policía Floral por protagonizar varios incidentes en Santesteban, según informa Diario de Navarra.

Bajo los efectos del consumo de alcohol, el vecino riojano molestó a varios menores de edad hasta el padre de uno de ellos lo enfrentó, propinándole un puñetazo y causándole lesiones en varias piezas dentales.

A pesar de las lesiones, el detenido continuó en una actitud ofensiva, incluso con las sanitarias que inicialmente lo atendieron en el centro de salud, a quienes realizó comentarios obscenos.

En el trayecto hacia Pamplona persistió en esa actitud, llegando a intentar realizar tocamientos a una sanitaria que lo acompañaba en la ambulancia. La situación obligó a detener el vehículo y que fuera esposado por los policías forales que viajaban en el coche patrulla que iba detrás, con el otro detenido.

A su llegada a Pamplona, en el momento de prestar declaración, indicó que no se acordaba de nada.